За 4 года парк электробусов Москвы стал одним из крупнейших в мире

В конце 2022 года по улицам Москвы курсировало 1050 электробусов. Таким образом, всего за 4 года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал одним из крупнейших в мире.

© www.sobyanin.ru

На одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на одного пассажира автомобиля с ДВС. Только в 2022 году выбросы углекислого газа были сокращены на 36 тысяч тонн, а загрязняющих веществ — на 280 тонн. К слову, на новых электробусах с увеличенным запасом хода устанавливается электрический отопитель — использование дизельного топлива теперь полностью исключено, даже в сильные морозы.

В производстве электробусов занято около 8,5 тысяч человек, а благодаря контрактам жизненного цикла, когда в течение 15 лет производитель (ГАЗ и КАМАЗ) полностью берет на себя техобслуживание, эти рабочие места хорошо защищены.

Также стоит отметить, что открытый в прошлом году электробусный парк «Красная Пахра» стал первым в России и крупнейшим в Европе. Парк рассчитан на 300 машин. На территории установлены 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на более 200 зарядных постов.

На данный момент электробусы обслуживают 79 маршрутов. В 2022 году они перевезли больше 117 млн пассажиров, а всего с начала работы — больше 276 млн человек.