На тюменской птицефабрике «Пышминская» завершён один из этапов реконструкции

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В 2022 году на птицефабрике «Пышминская» завершился очередной этап реконструкции основного производства. Из эксплуатации выведено 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено два новых автоматизированных восьмиярусных птичника, в каждом предусмотрен автоматизированный яйцесбор и магистральный транспортёр яиц. В результате реализации данного этапа инвестиционного проекта уже в 2023 году за счёт увеличения птицемест возрастут производственные мощности и увеличится годовой валовой сбор яиц.

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Решение о реконструкции птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства. К тому времени более 90% основных производственных фондов были полностью изношены. Общий объём инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования первой очереди программы превысил 1 млрд рублей.

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В 2023 годуна птицефабрике «Пышминская» построят цех тепловой обработки комбикормов со складом и отгрузкой готовой продукции. Работы по проектированию завершены. Реализация данного проекта повысит уровень биобезопасности предприятия за счёт внедрения технологии термической обработки кормов.

© t-l.ru

© t-l.ru

Инвестиции в «Пышминскую» птицефабрику нельзя рассматривать только как краткосрочный проект, этот длительный процесс ещё не завершён и будет продолжаться. Без этого своевременного решения судьба предприятия была бы плачевна, поскольку устаревшие фонды и инфраструктура не обеспечивали необходимый уровень себестоимости яйца и, соответственно, снижали конкурентоспособность этой продукции на рынке. После реализации следующих этапов проекта и выхода птицефабрики на плановую мощность производства предприятие станет абсолютно эффективным и рентабельным.

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