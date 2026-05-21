В Тюменской области завершается строительство завода «ПротеинСиб»
В Тюменской области завершается строительство завода «ПротеинСиб», это первый завод в России по глубокой переработке гороха мощностью 70 000 тонн сырья в год. Строительно-монтажные работы на высокотехнологичном предприятии «ПротеинСиб» находятся на завершающей стадии: контуры комплекса полностью сформированы, в ключевых цехах идет подготовка к пусконаладке. Предприятие включает три ключевых технологических звена: мельницу для очистки и измельчения сырья; цех мокрого процесса для разделения гороха на фракции; цех сушки и упаковки. В настоящее время в цехах идет активный монтаж емкостного оборудования — огромные сушильные башни и трубопроводы собираются прямо на площадке под жестким рентген-контролем сварочных швов. Важным этапом стало подключение энергоцентра завода по резервной схеме от городских сетей для проведения пусконаладочных работ. Запуск «ПротеинСиба» — это новый шаг в масштабной трансформации сельского хозяйства и открытие для Тюменской области принципиально новых экспортных горизонтов под брендом SibPro. До старта большой работы остались считанные месяцы — запуск назначен на 3 квартал 2026 года. Ввод предприятия в эксплуатацию создаст в Ишиме порядка 200 новых рабочих мест.
