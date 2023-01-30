Abat начал выпускать кондитерское оборудование

Недавно ассортимент торговой марки Abat пополнился кондитерским оборудованием — меланжером для шоколада и котлом для плавки шоколада.

Меланжер для шоколада МШ-07 предназначен для перетирания какао бобов, сахара, орехов и других сыпучих ингредиентов до пастообразного состояния при приготовлении шоколада, урбеча или ореховой пасты.

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Особенности меланжера:

Перетиранаие сыпучих инредиентов производится в чаше меланжера при её врвщении с помощью каменных жерновов (бегунов). Металлические детали машины, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали; пластиковые — из полиамида. В качестве смазки вращающихся и трущихся поверхностей деталей меланжера привода вращения чаши применена смазка Molykote G0050FG с наличием пищевого допуска H1 NSF. Для эксплуатации меланжер устанавливается на ровное устойчивое основание без необходимости дополнительного монтажа.

Котел для плавления шоколада КПШ-150 предназначен для плавления шоколада и поддержания его температуры.

© abat.ru

Особенности котла:

Нагрев продукта осуществляется за счет водяной рубашки под управлением терморегулятора. Для откачивания продукта котлы оснащены насосом, управляемым переключателем, расположенным на боковой панели. Управление насосом может осуществляться и с помощью датчика уровня, расположенного в темперирующей камере.Слив готового продукта может быть произведен и с переднего крана слива, расположенного на передней стенке под съемной крышкой.Котлы оснащены миксером, который легко снимается для очистки. Все детали котлов выполнены из аустенитной нержавеющей стали. Для удобства транспортировки котлы оснащены колесными опорами с ножным тормозом.

Кондитерское оборудование уже в наличии на складе и доступно к отгрузке!