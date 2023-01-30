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Сырзавод «Агросилы» в Татарстане запустил линию полутвёрдых сыров

 © agroinvestor.ru

Холдинг «Агросилы» реализовал проект в 2022 году на площадке в Набережных Челнах. Производство рассольных сыров было начато в марте 2022 года, полутвёрдых — в сентябре 2022 года.

Общий объём инвестиций в две линии по производству сыров составляет 1,6 млрд руб. Из них порядка 1,2 млрд руб. направлено на приобретение оборудования для производства. Остальные средства пошли на работу по реконструкции завода.

В ходе реализации проекта были реконструированы производственные помещения сырцеха, а также построен склад созревания и хранения сыров. Кроме того, в рамках реконструкции увеличена мощность системы энергоснабжения, построена дополнительная блочно-модульная котельная, смонтирована установка для производства ледяной воды.

 © agroinvestor.ru

Для производства сыров «Агросила-Молоко» использует сырьё с собственных агрофирм, также используются ингредиенты из России и дружественных стран. Все выпускаемые сыры имеют сертификат «Халяль».
Источник: https://www.agroinvestor.ru/compani...ovo-uvelichila-eksport-na-chetvert/

переработка молока, Татарстан, пищевая промышленность
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    31.01.2306:40:13

    Введение российского эмбарго в августе 2014 г. на ввоз молочной продукции и сыров, имело целью защитить отечественный рынок от вала импортных поставок и создать условия для развития собственного производства, особенно в области глубокой переработки свежего и кисло-молочного сырья. Пристально вглядываясь в ассортимент сыров на прилавках российских супермаркетов ( а я принадлежу к числу сверхлюбопытных ) можно отметить, что в какой-то мере цель достигнута.Для российских производителей двери торговых домов оказались открыты и доля продаж отечественного сыра сегодня составляет, если безоговорочно верить Росстату, 82 процента. На глаз заметны поставки из стран, не попавших под запретительные санкции. Выросла доля продукции из Беларуси, начались поставки сыров из Турции, Армении, Аргентины, и даже, Уругвая. Вперёд Россия !

    Отредактировано: Жан Ковальчук~06:43 31.01.23
    #1258650
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