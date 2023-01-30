Сырзавод «Агросилы» в Татарстане запустил линию полутвёрдых сыров

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Холдинг «Агросилы» реализовал проект в 2022 году на площадке в Набережных Челнах. Производство рассольных сыров было начато в марте 2022 года, полутвёрдых — в сентябре 2022 года.

Общий объём инвестиций в две линии по производству сыров составляет 1,6 млрд руб. Из них порядка 1,2 млрд руб. направлено на приобретение оборудования для производства. Остальные средства пошли на работу по реконструкции завода.

В ходе реализации проекта были реконструированы производственные помещения сырцеха, а также построен склад созревания и хранения сыров. Кроме того, в рамках реконструкции увеличена мощность системы энергоснабжения, построена дополнительная блочно-модульная котельная, смонтирована установка для производства ледяной воды.

© agroinvestor.ru

Для производства сыров «Агросила-Молоко» использует сырьё с собственных агрофирм, также используются ингредиенты из России и дружественных стран. Все выпускаемые сыры имеют сертификат «Халяль».