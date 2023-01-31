Индонезия валидировала сертификат типа вертолёта Ми-171А2

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Одобрительный документ, выданный Генеральным управлением гражданской авиации Индонезии, открывает экспортные перспективы для отечественной гражданской вертолётной техники в регионе, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Подтверждение сертификата типа стало результатом подписанного 10 ноября 2021 года рабочего соглашения о сотрудничестве в области лётной годности между Федеральным агентством воздушного транспорта РФ и Ведомством гражданской авиации Индонезии.

Ми-171А2 — многоцелевой вертолёт тяжёлого класса, сертифицированный по категории «А». Машина превосходит серийно выпускаемые вертолёты типа Ми-8/17 по крейсерской и максимальной скорости на 10%, а по грузоподъёмности — на 25%. На Ми-171А2 установлены более эффективный Х-образный рулевой винт, а также новый несущий винт с композитными лопастями и усовершенствованной аэродинамической компоновкой.

Вертолёт оснащён двигателями повышенной мощности ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления БАРК, что даёт машине возможность уверенной эксплуатации на высокогорных территориях и в районах с жарким климатом.

В декабре холдинг «Вертолёты России» сообщил о завершении на Эльбрусе лётных испытаний вертолёта Ми-171А2. В ходе полётов на различных режимах были собраны и проанализированы данные о работе основных узлов и агрегатов машины в высокогорье. В результате для этого типа вертолёта будет расширен действующий сертификат на полёты с 3500 до 5000 метров над уровнем моря.