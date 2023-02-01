«КОНВЕЛС Автоматизация» испытала плотномер iDensity на мобильных установках для ГРП

Плотномер iDensity © www.konvels.ru

Российская компания ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» (г. Москва) провела успешные испытания радиоизотопного плотномера iDensity собственной разработки на мобильных установках для гидравлического разрыва пласта (ГРП). Испытания проходили на действующем месторождении в г. Новом Уренгое, где сервисная компания-заказчик осуществляет высокотехнологичные услуги по интенсификации нефтяных и газовых скважин методом ГРП.

Плотномер iDensity, предназначенный для бесконтактного измерения плотности жидких сред/суспензий/пульп в резервуарах или трубопроводах различной формы, в рамках испытаний использовался для измерения концентрации проппанта и плотности рабочего раствора. При этом оценивалась точность измерения плотномера, а также стабильность его работы в процессе непрерывного закачивания раствора в скважину.

Радиоизотопный плотномер iDensity, включающий блок детектирования и блок излучателя, устанавливался на трубу передвижной установки, при этом надежность крепления и точность позиционирования блоков обеспечивал универсальный монтажный комплект, разработанный также «КОНВЕЛС Автоматизация».

Учитывая сложные условия эксплуатации: динамичность процесса, постоянные вибрации, изменяемый состав контролируемого раствора и экстремально низкие температуры окружающей среды, — был выбран блок детектирования усиленной конструкции, который надежно защищает всю электронику плотномера и детектор.

Для испытаний в качестве блока излучателя применялся блок гамма-излучения БГИ-45 с источником ИГИ-Ц-3-5 (Cs-137). Однако, предусмотренная электроника и архитектура плотномера iDensity позволяют использовать также радионуклиды типа Co-60 или Na-22. В стандартной комплектации плотномера источник ионизирующего излучения заряжается в блок излучателя производства ООО «КОНВЕЛС Автоматизация».

По результатам испытаний плотномера iDensity была отмечена высокая точность измерения плотности и концентрации суспензии, содержащей проппант, и стабильность работы прибора в условиях вибрации и отрицательных температур. Помимо этого, плотномер показал быстрый отклик на изменения плотности и концентрации контролируемого продукта, происходящие в ходе технологического процесса.

Применение плотномера iDensity — это возможность эффективной интенсификации нефтяных и газовых скважин за счет непрерывного получения точных значений параметров закачиваемого многокомпонентного раствора и предоставления достоверной информации о «голодании» шнека в реальном времени с функцией сигнализации об этом.