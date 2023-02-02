Новый элеватор построили в посёлке Заречный Амурской области

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Комплекс предназначен для приёма, очистки, сушки и хранения зерна кукурузы, его мощность — 120 тонн в час.

Пока запущена первая очередь элеватора — она включает приём, очистку кукурузы и сушку зерна. В дальнейшем планируется строительство второго этапа — под хранение до 50000 тонн зерна.

Компания «ТАРГЕТ АГРО» наращивает посевные площади кукурузы: три года назад это было 100 гектаров, а в 2022 году урожай собирали уже с 2000 гектаров. В планах аграриев нарастить посевные площади до 10000 гектаров.

У кукурузы большие экспортные перспективы, отмечают на предприятии. В этом месяце планируется отгрузка первой партии зерна в Южную Корею. Идут переговоры с Вьетнамом, который тоже готов покупать амурскую продукцию, рассказали главе региона.

— Создание элеватора для кукурузы имеет для региона стратегическое значение. Любимая амурскими аграриями соя быстро истощает почвы, и для того, чтобы восстанавливать землю, необходим грамотный севооборот. Кукуруза имеет все шансы стать конкурентной парой сое, — прокомментировали в руководстве Амурской области. — До сих пор развитие этого направления сдерживало отсутствие в области мощностей для хранения и обработки кукурузы. Со строительством современного элеватора аграрии смогут выращивать ее более активно. У компании «ТАРГЕТ АГРО» есть положительный опыт экспорта нашей продукции в страны АТР, в частности в Китай и Южную Корею.