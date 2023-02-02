В Пермской области открыли цеха по выпуску деталей для комбайнов и тракторов

© frprf.ru

Научно-производственная компания «Изуран» открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники. Продукция поставляется «Комбайновому заводу «Ростсельмаш», который ранее использовал импортные аналоги.

Инвестиции в расширение производства комплектующих превысили 400 млн рублей. Из них 150 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности. В новых цехах создано 90 рабочих мест.

С помощью средств ФРП предприятие закупило более 20 единиц высокотехнологичного оборудования. В новых цехах организован выпуск деталей и узлов, которые используются при производстве зерноуборочных комбайнов и сельскохозяйственных тракторов: конструктивные элементы рамы, втулки, валы, шайбы, кронштейны, плиты и упоры.

Мощность производства новых цехов составляет 15,9 тыс. изделий в год. Благодаря их запуску общая годовая мощность производства предприятия по итогам 2023 года возрастет в 2,7 раза — до 25,2 тыс. изделий в год.

Основным заказчиком новых деталей выступает другой заемщик ФРП — крупнейший производитель сельхозтехники в России «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Ранее предприятие использовало импортные компоненты: американского, немецкого и итальянского производства.