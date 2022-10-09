Впереди всей планеты! В России завершён важный эксперимент
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/I0ekQ0IZnK8
Сейчас пока внимание мира приковано к происходящему на юго-западных рубежах России, мало кто заметил как в Свердловской области завершился этап важного, если не сказать революционного эксперимента в атомной энергетике, длинною в восемь лет. По его итогам Россия закрепила свой лидерство и ещё на один шаг приблизилась к безотходной энергетике будущего. О том, что произошло и почему весь мир далеко позади нас, а также о истории нового спасения, расскажем сразу после краткой сводки позитива.
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