Впереди всей планеты! В России завершён важный эксперимент

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Сейчас пока внимание мира приковано к происходящему на юго-западных рубежах России, мало кто заметил как в Свердловской области завершился этап важного, если не сказать революционного эксперимента в атомной энергетике, длинною в восемь лет. По его итогам Россия закрепила свой лидерство и ещё на один шаг приблизилась к безотходной энергетике будущего. О том, что произошло и почему весь мир далеко позади нас, а также о истории нового спасения, расскажем сразу после краткой сводки позитива.