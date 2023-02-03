Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает производство высокоскоростных трансиверов

Это первый высокоскоростной трансивер со скоростью 200-400 гигабит в секунду, который сделан российской компанией от начала и до конца (работы по дизайну, разработки платы, схемотехники).

По характеристикам трансивер соответствует зарубежным аналогам, но при этом будет стоить значительно дешевле.

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Новая продукция успешно прошла лабораторные испытания и готова к запуску в производство. Важно, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» устанавливает на устройствах собственное ПО. Кроме того, трансивер идет в комплекте с другим оборудованием предприятия — высокоскоростным коммутатором.

Трансиверы используют для приема-передачи данных между компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение они получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.

Новое оборудование уже планируют приобрести крупные дата-центры и некоторые операторы связи. В 2023 году компания «Неорос» выпустит около 2000-3000 комплектов высокоскоростного оборудования. К концу года предприятие рассчитывает покрыть потребности 80% рынка.