На «КАМАЗе» собран первый грузовик К5 в новой версии

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На автомобильном заводе «КАМАЗа» собран первый обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-54901. Выпуск этой версии К5 не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран.

в течение 2022 года специалисты компании работали над локализацией импортных комплектующих, была проведена большая работа с альтернативными российскими поставщиками и поставщиками из дружественных стран, прежде чем «КАМАЗ» приступил к сборке санкционно устойчивых грузовиков поколения К5. В феврале на автомобильном заводе будет собрано более 70 автомобилей КАМАЗ-54901 с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.

Первый обновлённый магистральный тягач КАМАЗ-54901 собирался на конвейере в общем потоке. Несмотря на последствия санкционного давления (прекращение поставок комплектующих из ряда стран), в прошлом году ежемесячно с линии сходило по 150 автомобилей с индексом 54901 — в их производстве были использованы автокомпоненты из складских запасов.

В новой версии тягача улучшены технические характеристики. Автомобиль укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновлённой модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Также предусмотрен дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины — он обеспечит более комфортные условия для водителя.

После схода с главного конвейера машину в соответствии с дежурной процедурой осмотрели специалисты департамента качества «КАМАЗа». После устранения выявленных замечаний автомобиль будет направлен в Научно-технический центр компании, где его узлы и агрегаты пройдут ещё ряд испытаний. За сертификацией обновлённой модели последует её серийная сборка.