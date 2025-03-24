КАМАЗ начал производить новую кабину для пожарных машин и автолестниц

© s.auto.drom.ru

КАМАЗ изготовил по серийной технологии первый каркас кабины К5 в новой спецмодификации — под использование на пожарных машинах и автолестницах.

Особенность такой конфигурации — высокий моторный тоннель в салоне, который позволяет компоновать кабину на раме грузовика ниже, чем обычно.

Двери у кабины оригинальные, с вырезом под колесную арку.

Внедрение в производство новой кабины потребовало закупки шести дополнительных штампов (и соответствующего количества контрольной оснастки). Модернизированы линии сварки и окраски.

КАМАЗ теперь производит кабины К5 в четырех различных конфигурациях: 1) высокая, широкая, с двумя спальными местами (как у Actros, под дальнобойные грузовики), 2) широкая, с одним спальным местом, со стандартной высотой (под тягачи для межрегиональных перевозок), 3) зауженная, с одним спальным местом (как у Arocs, под строительные грузовики), 4) низкая, с высоким моторным тоннелем (под спецмашины для МЧС).

В перспективе упрощенные кабины K5 придут на смену классическим камазовским К3. То есть их будут ставить и на гражданские машины.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

https://news.dr...m.ru/99286.html

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