Наш ответ ушедшим компаниям или к чему приводит синергия российских производителей

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После ухода многих зарубежных поставщиков техники с рынка многие из заказчиков стали задумываться, чем же закрыть свою потребность. Естественно, все сразу подумали про Китай. При этом ни у кого нет четкого понимания по качеству таких изделий, не очень понятно, как решать вопросы по гарантии, доставка дорогая и т. д. Уже давно сложилось ошибочное мнение, что российская техника хуже зарубежной. Текущая ситуация на рынке дает нам шанс еще раз взглянуть на этот вопрос. И забегая наперед, можем сказать, что в России есть много достойных производителей специальной техники. Одним из таких производителей является Туламашзавод.

Туламашзавод является крупным производителем в России малого электротранспорта «Муравей». Электромобиль «Муравей» — это бесшумный и экологичный вид транспорта, обладающий высокой маневренностью, надежный помощник для транспортировки грузов и перевозки людей по территории производственных предприятий, парков, рекреационных зон, санаториев, аэропортов, в организациях жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционно на этой технике использовались свинцово-кислотные аккумуляторы. Многие годы такие аккумуляторы были доминирующими в автономных системах электроснабжения. С появлением на массовом рынке электромобилей литий-ионная технология была значительно улучшена, их стоимость постоянно снижается, и такие аккумуляторы стали обоснованным выбором. По сравнению со свинцово-кислотной батареей, LiFePO4 батарея легче и энергоэффективнее в 3 раза. Кроме того, она имеет срок службы в 2-4 раз больше, чем свинцово-кислотный аккумулятор.

Что же выбрать: доступные по цене, но не самые практичные и надежные в эксплуатации свинцово-кислотные аккумуляторные батареи или высокотехнологичные, более эффективные и экологичные литий-ионные? Именно таким вопросом нередко задаются многие организации и предприятия, которые эксплуатируют технику на электрической тяге.

По достоинству оценив наши аргументы, ответ на поставленный вопрос не заставил себя долго ждать: между нашими компаниями был заключен договор на поставку LiFePO4 аккумуляторов для различных модификаций «Муравья».

© Фото из открытых источников

На первом этапе сотрудничества специалисты нашей компании обследовали парк электротранспорта заказчика, проанализировали затраты на обслуживание и содержание свинцово-кислотных батарей, рассчитали экономический эффект от перехода на литий-ионные аккумуляторы.

Подробнее изучив технику заказчика и ознакомившись с техническим заданием, инженерами были разработаны необходимые конструктивы. АКБ имеет возможность рекуперации, подогрева, подключаемую функцию удаленного мониторинга. Уникальные инжиниринговые решения позволили нам реализовать слаженную работу всех функций батареи и техники под управлением собственной «умной» системы «BMS».

Важным обстоятельством и дополнительным преимуществом для заказчика стал тот факт, что для установки наших литий-ионных аккумуляторов не пришлось менять конструкцию машин.

На текущий момент компанией Advanced Energy, основанной на производственных мощностях одного из крупнейших российских предприятий АО «Энергия» изготовлены и поставлены несколько партий данных АКБ, которые отлично зарекомендовали себя на технике заказчика и открыли для нас перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

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