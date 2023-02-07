© Бионышева Елена и Радченко Андрей/Сделано у нас

В конце ноября минувшего года Владимирская ТЭЦ-2 отметила свое 60-летие. Сегодня она обеспечивает около 80% потребности в тепловой энергии города и около 40% потребности в электроэнергии области.

Владимирскую ТЭЦ-2 вплоть до января 1999 года отапливали торфом, добываемым в районе Гусь-Хрустального, и бурым углем из Подмосковья. Лишь сорок лет спустя с момента основания станция перешла на природный газ.

Сегодня на электростанции функционируют семь энергетических котлов: пять мощностью 210 тонн пара в час и два — производительностью 500 тонн пара в час. Две турбины способны вырабатывать по 100 МВт, еще две — по 80 МВт. Также станция оснащена парогазовой установкой ПГУ-230 с номинальной мощностью 236 МВт., которая была введена в строй в 2014 г. Энергоблок был построен на месте первой очереди ТЭЦ-2 и заменил изношенную турбину мощностью 60 МВт. Это значительно улучшило основные технико-экономические показатели работы станции: увеличились установленные электрическая и тепловая мощности, снизились удельные расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию при незначительном изменении расхода топлива на тепло.

Установленная электрическая мощность электростанции — 596 МВт, а тепловая — 995,8 Гкал/час. Для того, чтобы в квартирах владимирцев было тепло и горел свет, на станции трудятся 465 опытных и высококвалифицированных сотрудников.

Мы поговорили с одним из руководителей станции — замом главного инженера по обеспечению технического состояния Владимирской ТЭЦ-2 Олегом Валентиновичем Елкиным.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Есть ли у вас планы по развитию и модернизации ТЭЦ?

- Мы выстроили концепцию стратегического развития нашей станции на ближайшие пять лет. В нее входит замена устаревшего оборудования энергетических котлов и турбин.

Планируем провести демонтаж и в рамках инвестиционных программ и энергоэффективных мероприятий внедрить новое оборудование, делая акцент на выработку тепловой энергии.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Как вы решили проблему ремонта и обслуживания иностранного оборудования с учетом санкций?

— Мы либо нашли варианты импортозамещения этого оборудования на аналоги российских производителей, либо разработали технологические карты на основе инструкций завода-изготовителя и подготовили специалистов, которые могут отремонтировать это оборудование. Теперь наш ремонтный персонал проводит замену изношенных агрегатов, и оборудование возвращается в эксплуатацию.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Фото из открытых источников

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Как вы привлекаете молодых специалистов?

Предлагаем конкурентную зарплату, компенсацию за аренду жилья и достойный социальный пакет. Активно сотрудничаем с профильными учебными заведениями и проводим профориентацию будущих выпускников.

Мы ценим талантливую молодежь и помогаем ей в реализации способностей. Наука, техническое творчество, спорт, искусство, активная жизненная позиция — простор для самовыражения безграничен. Впрочем, это касается наших сотрудников любых возрастов.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Так, чтобы повышать компетенцию наших специалистов и поощрять их желание развиваться в профессии, мы открыли учебный центр «ЭнергоЛидер». В трех учебных аудиториях центра, оснащенных по последнему слову техники, можно пройти обучение, предэкзаменационный тренинг и аттестацию. С помощью программ-симуляторов можно отработать ситуации любой сложности, которые возникают при обслуживании оборудования. Возле учебного центра находится пожарный полигон, для отработки навыков персонала.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей