На заводе «Форвард» запустили серийное производства велосипедов «Кама»
На заводе «Форвард» в Пермском крае запустили серийного производство велосипедов возрожденного бренда «Кама».
Коммерческий директор компании Алексей Бояршинов рассказал, что первая партия будет состоять из 3 000 велосипедов.
Обновлённая «Кама» — классический городской складной велосипед в современном исполнении. Например, при его производстве применяется роботизированная сварка рам, а система складывания — более совершенная и безопасная, а обода колес двойные, более прочные. Велосипед производится с использованием технологий сегодняшнего дня. При этом визуально велосипед приближен к облику исторической модели.
Возрожденная «Кама» войдет в модельный ряд продукции завода «Форвард», и наряду с другими велосипедами компании будет продаваться в розничной сети по цене 12-13 тыс. руб.
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