Терминал аэропорта в Новом Уренгое торжественно открыт

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В день 100-летия гражданской авиации в Новом Уренгое торжественно открылся новый терминал аэропорта. Необычный образ здания был навеян традиционными чумами — тепло и уютно. Площадь терминала около 20 тысяч кв. метров, он стал самым крупным авиаузлом на Ямале, рассчитанный на пассажиропоток в 840 человек в час. Терминал оснастили лучшим оборудованием для регистрации и обслуживания пассажиров — 12 стоек регистрации, залы ожидания, детская зона, 3 телетрапа и тёплый бас-гейт. Гавань способна принимать пассажирские Boeing 737-800 и грузовые Ан-124.

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Это первый в России проект модернизации аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках концессионного соглашения. Модернизация аэропорта проведена без привлечения бюджетных средств. Общий объем частных инвестиций в модернизацию аэропорта Нового Уренгоя составляет 11,5 миллиарда рублей. В проекте использованы средства синдицированного кредита ПАО Газпромбанк и ВЭБ.РФ, в том числе средства ВЭБ.ДВ.

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Новый терминал начал принимать пассажиров с 26 декабря 2022 года и за это время здесь уже обслужили уже более 100 тысяч пассажиров. Новый аэропорт станет драйвером развития туризма и повысит привлекательность не только города, но и региона. Авиаузлом газовой столицы пользуются жители Нового Уренгоя и близлежащих районов, множество рейсов выполняются для перевозки вахтовых рабочих. Всего перелеты организованы по 50 направлениям. Пассажиропоток за прошлый год достиг 1 031 640 пассажиров. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.

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Подробнее о новом терминале и развитии тюменской авиации читайте здесь.