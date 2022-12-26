Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя начал работу

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С 26 декабря аэропорт Новый Уренгой начал эксплуатацию нового пассажирского терминала. С этого дня все пассажирские рейсы обслуживаются в новом терминале. Новый аэровокзал открылся в 05:45. Первыми в новый терминал зашли пассажиры, вылетающие в Москву. Сегодня ожидаются рейсы из столицы авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7.

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Ну, а накануне, 25 декабря, терминал принял первый тестовый рейс в новом пассажирском терминале. Днём здесь благополучно приземлился самолёт из Салехарда с делегацией Правительства Ямала.

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Терминал аэропорта Нового Уренгоя стал самой большой воздушной гаванью на Ямале. Его площадь составляет 19,6 тысячи квадратных метров. В час аэропорт сможет принимать до 840 пассажиров — для них оборудованы 12 стоек регистрации и пять выходов на посадку. Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами.

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Внутри терминала все сделано для комфортного пребывания пассажиров: открыты кафе, магазины, есть комната матери и ребенка и детская игровая зона. Установлено 11 лифтов, в том числе для маломобильных пассажиров, четыре эскалатора. Смонтировано оборудование для досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров. Новая багажная система имеет протяженность конвейерных лент более 350 метров и способна обрабатывать до 540 единиц багажа в час.

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В основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума — традиционного жилища народов Севера. Он воплощает в себе идею сохранения тепла и уюта. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса стал теплый бас-гейт — тоннель для автобусов, расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера.

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Между аэропортом и новым железнодорожным вокзалом снуют аэроэкспрессы.

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Авиация Ямала и Большой Тюменской области последние годы развивается активными темпами.

С 6 октября 2012 года запущен аэропорт «Бованенково».

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С 23.12.2014 года начал работать аэропорт «Сабетта».

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Новый аэровокзал с.Мужи в 2014 г. заменил деревянную воздушную гавань, отслужившую более 50 лет.

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В конце уходящего года началась реконструкция аэропорта Надыма.

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На прошлой неделе полностью завершилась реконструкция аэродрома в Красноселькупе.

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Для целей Проекта «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове построен аэропорт Утренний.

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В прошлом году начал работу аэропорт «Ремезов» в Тобольске.

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Авиация — единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населенных пунктов в округе, поэтому развитие аэропортовой инфраструктуры один из приоритетных вопросов на Ямале.

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В селе Питляр Шурышкарского района построена вертолетная площадка. Вертодром перенесли дальше от жилых домов, чтобы снизить уровень шума. Необходимость создания вертолетной площадки возникла в связи с ростом села.

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В округе реализуется программа по обновлению и развитию сети аэровокзалов с возможностью электронной продажи билетов и электронной регистрации пассажиров на вертолетные рейсы.

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Модульные здания аэровокзалов установлены в большинстве малых населенных пунктов Ямала, где выполняются регулярные перевозки пассажиров вертолетами. В этом году, кроме Питляра, их установили в Овгорте, Ныде, Кутопьюгане, Горках, Антипаюте, Гыде и Новом Порту.

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В модульном здании аэровокзала, площадью 70 квадратных метров, располагаются зал ожидания на 24 кресла, авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров.

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Анонсирована и реконструкция аэропорта в Салехарде, она будет проводиться по концессионному соглашению. Пассажиропоток в аэропорту Салехарда поменьше, чем в Новом Уренгое, но все же экономически проект привлекательный. Конкурс на концессию состоится в 2023 году. Но вне зависимости от результатов конкурса региональные власти будут выделять средства на модернизацию воздушной гавани.

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Сегодня анонсирована, завершена или начата реконструкция всех крупнейших аэропортов Ямала за исключением аэропорта Ноябрьска, это единственный аэропорт региона, находящийся в частнвх руках. Пока «Ютэйр» не заинтересован в реконструкции аэропорта и переговоры о продаже воздушной гавани в собственность региона идут несколько лет. Стоит отметить, что до недавнего времени городской аэропорт имея единственную асфальтобетонную ВПП был лучшим на Ямале. В 2023 году на привокзальной площади запланоровано реализовать футуристичный проект благоустройства.

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В конце 2017 года после реконструкции открылся аэропорт «Рощино» в Тюмени.

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Спустя пять лет в «Рощино» грядёт очередная реконструкция. Разговоры об обновлении воздушной гавани ходят не первый год. Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость развития аэропорта. К 31 января 2027 года площадь аэропорта вырастет на 17,4 тыс. кв. метров.

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