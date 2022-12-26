Новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя начал работу
С 26 декабря аэропорт Новый Уренгой начал эксплуатацию нового пассажирского терминала. С этого дня все пассажирские рейсы обслуживаются в новом терминале. Новый аэровокзал открылся в 05:45. Первыми в новый терминал зашли пассажиры, вылетающие в Москву. Сегодня ожидаются рейсы из столицы авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7.
Ну, а накануне, 25 декабря, терминал принял первый тестовый рейс в новом пассажирском терминале. Днём здесь благополучно приземлился самолёт из Салехарда с делегацией Правительства Ямала.
Терминал аэропорта Нового Уренгоя стал самой большой воздушной гаванью на Ямале. Его площадь составляет 19,6 тысячи квадратных метров. В час аэропорт сможет принимать до 840 пассажиров — для них оборудованы 12 стоек регистрации и пять выходов на посадку. Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами.
Внутри терминала все сделано для комфортного пребывания пассажиров: открыты кафе, магазины, есть комната матери и ребенка и детская игровая зона. Установлено 11 лифтов, в том числе для маломобильных пассажиров, четыре эскалатора. Смонтировано оборудование для досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров. Новая багажная система имеет протяженность конвейерных лент более 350 метров и способна обрабатывать до 540 единиц багажа в час.
В основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума — традиционного жилища народов Севера. Он воплощает в себе идею сохранения тепла и уюта. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса стал теплый бас-гейт — тоннель для автобусов, расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера.
Между аэропортом и новым железнодорожным вокзалом снуют аэроэкспрессы.
Авиация Ямала и Большой Тюменской области последние годы развивается активными темпами.
С 6 октября 2012 года запущен аэропорт «Бованенково».
Новый аэровокзал с.Мужи в 2014 г. заменил деревянную воздушную гавань, отслужившую более 50 лет.
В конце уходящего года началась реконструкция аэропорта Надыма.
На прошлой неделе полностью завершилась реконструкция аэродрома в Красноселькупе.
Для целей Проекта «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове построен аэропорт Утренний.
В прошлом году начал работу аэропорт «Ремезов» в Тобольске.
Авиация — единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населенных пунктов в округе, поэтому развитие аэропортовой инфраструктуры один из приоритетных вопросов на Ямале.
В селе Питляр Шурышкарского района построена вертолетная площадка. Вертодром перенесли дальше от жилых домов, чтобы снизить уровень шума. Необходимость создания вертолетной площадки возникла в связи с ростом села.
В округе реализуется программа по обновлению и развитию сети аэровокзалов с возможностью электронной продажи билетов и электронной регистрации пассажиров на вертолетные рейсы.
Модульные здания аэровокзалов установлены в большинстве малых населенных пунктов Ямала, где выполняются регулярные перевозки пассажиров вертолетами. В этом году, кроме Питляра, их установили в Овгорте, Ныде, Кутопьюгане, Горках, Антипаюте, Гыде и Новом Порту.
В модульном здании аэровокзала, площадью 70 квадратных метров, располагаются зал ожидания на 24 кресла, авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров.
Анонсирована и реконструкция аэропорта в Салехарде, она будет проводиться по концессионному соглашению. Пассажиропоток в аэропорту Салехарда поменьше, чем в Новом Уренгое, но все же экономически проект привлекательный. Конкурс на концессию состоится в 2023 году. Но вне зависимости от результатов конкурса региональные власти будут выделять средства на модернизацию воздушной гавани.
Сегодня анонсирована, завершена или начата реконструкция всех крупнейших аэропортов Ямала за исключением аэропорта Ноябрьска, это единственный аэропорт региона, находящийся в частнвх руках. Пока «Ютэйр» не заинтересован в реконструкции аэропорта и переговоры о продаже воздушной гавани в собственность региона идут несколько лет. Стоит отметить, что до недавнего времени городской аэропорт имея единственную асфальтобетонную ВПП был лучшим на Ямале. В 2023 году на привокзальной площади запланоровано реализовать футуристичный проект благоустройства.
В конце 2017 года после реконструкции открылся аэропорт «Рощино» в Тюмени.
Спустя пять лет в «Рощино» грядёт очередная реконструкция. Разговоры об обновлении воздушной гавани ходят не первый год. Стабильный рост пассажиропотока диктует необходимость развития аэропорта. К 31 января 2027 года площадь аэропорта вырастет на 17,4 тыс. кв. метров.
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