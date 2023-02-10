Ученые Донского ГАУ запатентовали технологию производства безглютенового хлеба

Донской государственный аграрный университет получил ряд патентов Российской Федерации в сфере пищевой промышленности, одна из инновационных разработок связана с производством специализированных продуктов, не содержащих глютен. Об этом было объявлено в рамках международной научной конференции, проходящей в вузе и приуроченной ко Дню науки.

Запатентованный представителями университета способ производства безглютенового хлеба может быть использован на предприятиях хлебопекарной, кондитерской промышленности, общественного питания. Он включает приготовление теста из муки, не содержащей белок злаковых культур (глютен), который служит причиной хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Безглютеновая диета является единственным признанным в медицине методом лечения целиакии и сопутствующих заболеваний.

Сотрудники Донского ГАУ создали рецептуру и технологию производства на основе безглютеновых мучных смесей. В качестве ингредиентов используются нетрадиционные виды сырья — рисовая, гречневая и кукурузная мука.

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«Новый продукт может быть рекомендован для лечебного питания, а также людям, которые ориентируются на правильное питание и здоровый образ жизни. Введение в рецептуру растительных порошков позволяет повысить пищевую ценность продукта, активизирует процесс брожения за счет содержащихся в них витаминов и минеральных веществ», — поясняет один из разработчиков, доцент кафедры пищевых технологий Надежда Широкова.

На российском рынке ассортимент безглютеновых мучных кондитерских изделий представлен, в основном, продукцией импортного производства, при этом достаточно дорогой. Разработки университета направлены на обеспечение качественными и доступными для массового потребителя отечественными продуктами.

Созданием продуктов с использованием ингредиентов, повышающих биологическую и пищевую ценность, оказывающих лечебно-профилактический эффект, исследователи Донского ГАУ занимаются на постоянной основе. В числе последних разработок — обогащенные витаминами и аминокислотами мороженые десерты. Функциональное мороженое благотворно воздействует на иммунитет, стабилизирует артериальное давление, способствует укреплению костной ткани. Кроме того, несмотря на высокую калорийность, его употребление стимулирует сжигание жира.