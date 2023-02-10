На ГАКЗ создан первый «тяжелый» автокран из отечественной стали

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В начале 2023 года специалисты Галичского автокранового завода (ГАКЗ) создали и испытали первый пятидесятитонный автокран в России, полностью изготовленный из отечественной стали и сваренный российскими сварочными материалами. Опытный образец автокрана КС-65713-5 успешно выдержал типовые испытания и запущен в серийное производство, сообщает пресс-служба предприятия.

Автокран КС-65713-5 оснащен четырехсекционной телескопической стрелой «овоидного» профиля с высотой подъема до 34,5 метров, смонтирован на вездеходном шасси КАМАЗ-6560, что позволяет ему работать в труднодоступной местности. Модели автокрана КС-65713-5 серии «Фаворит» оборудованы гидропорциональными джойстиками для управления и подъемной кабиной, что позволяет сохранять комфортные условия положения крановщика при длительных монтажных операциях.

«С 2023 года доля импортной стали в автокранах „ГАЛИЧАНИН“ грузоподъемностью от 25 до 50 тонн составляет 0%. Заводом освоены новые технологии изготовления металлоконструкций и гидроцилиндров автокранов с применением роботизированной сварки», — отмечается в сообщении.