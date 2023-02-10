Группа «Аквилон» запустила завод ЖБИ в Архангельске

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Новый производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций, Группа «Аквилон» открыла в столице Поморья в конце лета прошлого года. Сейчас он не только обеспечивает все стройплощадки компании, но и выпускает продукцию для других застройщиков региона.

«Новый комплекс на Левом берегу в Архангельске позволяет обеспечить непрерывный цикл работ на всех наших объектах в Архангельске и Северодвинске», — рассказал председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Общий объём инвестиций в производственную базу предприятия превысил 130 миллионов рублей.

На земельном участке площадью 5,7 гектара в микрорайоне Левый берег Группа Аквилон создала новый многофункциональный производственно-логистический комплекс.

Он включает в себя:

два современных бетоносмесительных узла;

линию по изготовлению свай;

цех по формовке различных видов железобетонных изделий;

оборудование для рециклинга бетона в целях получения сырья для вторичного использования;

базу хранения и технического обслуживания современных строительных машин и грузовых кранов;

склады готовой продукции, которые могут обеспечить материалами в полном объеме строительные объекты Архангельской области.

Комплекс оснащен исключительно отечественным оборудованием для всего цикла производства и имеет прямой доступ к железнодорожным и речным путям.

— Сегодня мы выпускаем до 750 погонных метров свай в день. Это не только обеспечивает все наши стройплощадки, но и позволяет нам поставлять их другим застройщикам, сейчас мы занимаем порядка 30% рынка в Архангельске и Северодвинске по этому виду продукции. По товарному бетону — в сутки отпускаем до 250 кубометров, это удовлетворяет потребности всех наших объектов. В принципе мы можем производить в 3-4 раза больше и полностью обеспечить бетоном вообще все стройки в двух городах. Но тут большую роль играет логистика и наличие достаточного парка бетономешалок. С учетом того, что мы строим на севере, применяются специальные добавки, позволяющие проводить работы с бетоном при температуре -35 градусов без потери пластичности материала и качества, — рассказал директор по снабжению Группы Аквилон Михаил Фролов.

Общий объем инвестиций в создание нового производства превышает 130 млн рублей. Кроме того, на производственно-логистическом комплексе создано 90 новых рабочих мест, планируется увеличение штата работников до 130 человек. Сейчас завод обеспечивает поставку свай на 4 площадки, товарного бетона для трех объектов, где выполняют заливку ростверков и ещё на 5 объектов, где ведутся монолитные работы по каркасам возводимых зданий.

В настоящее время Группа Аквилон в Архангельске и Северодвинске строит 14 жилых комплексов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. По масштабным и приоритетным региональным инвестпроектам, а также программам развития застроенных территорий, комплексного развития территорий, реставрации объектов культурного наследия Группа Аквилон инвестирует в Поморье более 12 млрд рублей. Крупнейшая строительная компания передаст Архангельской области более 200 квартир для детей-сирот, построит два новых детских сада, парк и три сквера, кластер креативных индустрий. Реализацию новых проектов обеспечит собственный производственно-логистический комплекс на Левом берегу в Архангельске.

В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тысяч квадратных метров нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тысячи квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тысяч квадратных метров. Из них три — это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 гектара планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тысяч квадратных метров. Кроме того, по программе комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 гектара для перспективного строительства более 160 тысяч квадратных метров нового современного жилья.