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КамАЗ и АвтоВАЗ сдержали обещание, но китайские заводы нужны даже Nokian | «Новости недели» № 206

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456242948&hash=4394e80ee50dd97d
Источник: https://vk.com/wall-166596029_218905

авто, заводы, промышленность
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