Утильсбор перестаёт работать?

У меня для вас хорошая новость. Но сначала о плохом.

Что ненавидит любой автомобилист в нашей стране? Конечно, любой нормальный автомобилист ненавидит утилизационный сбор. Утильсбор это то, что, ясное дело, не даёт ему поменять свой Киа Рио на Мерседес, БМВ или хотя бы Джили Монджаро. Утильсбор это то, что делает автомобили в России дороже в 3 раза, чем в любой другой стране мира, ведь известно, что в любую другую страну мира можно ввозить автомобили вообще без пошлин. Ненависть к утильсбору настолько сильна, что никакие разумные аргументы хоть как-то его оправдывающие и объясняющее, не воспринимаются и не уместны. Утильсбор — это концентрированное зло, и точка. И конечно, все знают, что утильсбор придумали для того, чтобы помочь АвтоВАЗу и дальше производить свои вёдра с болтами, которые иначе просто никто бы не покупал. План был хорош. Но что-то пошло не так.

Те кто придумал этот бесовской утильсбор, они кое-что упустили. Зловещий план по насильственной пересадке всех россиян на Лады, уже почти было сработал, если бы не одна досадная оплошность: они забыли прописать название завода.

То есть хотя и дураку понятно, что закон об утилизационном сборе пролоббирован в интересах АвтоВАЗа, но прямо об этом там нигде не написано, видимо постеснялись, а значит под него формально подпадает любой завод, производящий автомобили на территории России. Конечно, тот кто придумал утильсбор и подумать не мог, что кому-то в голову может прийти идея полноценно производить автомобили в России. Максимум будут приклеивать шильдики, думал он, а для таких умников был придуман непреодолимый барьер — «баллы локализации Минпромторга». Всё продумали, сволочи, поэтому никто не ждал подвоха.

Но китайцы, они сука, хитрые! Во-первых, тихой сапой, что никто и не обратил внимания, еще в 2019 году Haval построил недалеко от Тулы свой завод . Конечно, в Минпромтороге это потом заметили, но справедливо рассудили, что завод построили максимум для того, чтобы прикручивать к китайскому автомобилю китайские же колеса и китайские шильдики (а кто поверит, что у нас может быть по другому, вся промышленность так живет).

Но подлые китаёзы вдруг чего учудили — организовали там полноценное производство, со штамповкой деталей кузова, сваркой, окраской, локализовали ряд компонентов, а недавно был запушен завод двигателей , где их не только собирают из китайских деталек, но недавно запустили цех мехобработки. Так что получается пригрел Минпромторг змею на теле, и Haval уже имеет нехилые баллы за локализацию, а значит получает возврат если не всего, то очень большой части утильсбора. А поэтому Haval Jolion является самой продаваемой иномаркой, и прямым конкурентом ВАЗовским автомобилям, наступая им на пятки по продажам. Третье место, после Гранты и Весты.

Но понятно, один Haval не сломает систему. Очевидно, что никому больше не придет в голову строить тут завод или создавать полноценное производство. Или придёт?

Наращивает локализацию Москвич, который по сути JAC, просто продается под брендом «Москвич» и он тоже получает возврат утильсбора. Чери похоже уходит из России, почему? Потому что вместо него в Калуге запускается новый бренд Tenet, который по сути тот же Чери, только с производством в России, и там снова предусмотрена не просто наклейка шильдика, а полноценное производство со сваркой и окраской кузовов, а значит снова утильсбор придется государству возвращать.

Тот же JAC во всю окучивает УАЗ, который уже не только железину варит и красит, но недавно запустил производство рам , уже делает двигатели, КПП, и во всю модернизирует производство, а значит снова утильсбор мимо бюджета.

Даже на Evolute в Липецке запускают конвейер , и тоже начинают варить уже кузова сами. Пошла движуха и на других заводах, которые оставили после себя ушедшие бренды. Джилли зашел со стороны Белоруссии, которые с нами в ТС, и поэтому утильсбор там тоже (по идее) компенсируется, и там тоже полноценное производство, а Belgee X50 уже дешевле Лады. Так что большая тройка лидеров нашего рынка Haval-Chery-Geely уже у нас вместе с заводами, и локализацию будут только наращивать, а значит уже совсем скоро никакой утильсбор они платить не будут. Плюс JAC который «Москвич+Sollers». А есть еще и Автотор, где производят несколько брендов поменьше. А еще «новый бренд» Solaris, который типа производит автомобили из запасов запчастей, а на самом деле завод Hyundai под Питером работает на всех парах, и Solaris уже восьмой, при общем падении рынка показывает рост в более чем 140% к прошлому году.

И что же выходит? А получается что история повторяется. Помните как еще в нулевых ввели заградительные пошлины? Тогда тоже все возмущались, мол это всё для АвтоВАЗа. Но всё пошло не так, и до 2022 года уже более 80% продаваемых в стране автомобилей производились у нас, а значит их цена не включали в себя пошлины, мало того, они там по соглашениям о промсборке даже какие-то льготы получали. И вышло, что прямые конкуренты ВАЗа вдруг оказались не где-то там, а вот прямо здесь, под боком. То есть наш дважды автомобильный не только не получил от этого выгоды, наоборот, получил конкурентов у себя под брюхом, да еще и с возможностью производить здесь автомобили чисто для нашего рынка, с учетом его специфики. Поэтому и появились у нас мега популярные Рио, Солярис, Поло, Рапид, ух и попили они тогда ВАЗовской кровушки. Его доля на рынке тогда упала ниже 21%, даже сейчас она выше . И не выиграл в итоге ВАЗ ничего от заградительных пошлин. Ведь именно пошлины сделали выгодным строительство тут заводов, а будь они, скажем, 15%, то никто бы заводы тут не стал строить, и было бы хоть и 15%, но все лучше, чем 0.

И кому тогда нужен этот утильсбор? Если АвтоВАЗу, то они идиоты. Почему? Да потому что зайдя сюда, китайцы окажутся за нашим родимым утилизационным сбором как за Великой Китайской Стеной. Их отсюда потом уже никак не повыковыриваешь. Именно китайцы будут лоббировать сохранение и увеличение утильсбюора, именно им он будет тут выгоден, чтобы не пустить обратно автомобили западных марок. А западным придется заходить в Россию с нуля, ведь свои заводы они посрали. И если именно ВАЗ лоббировал утильсбор, то теперь тольяттинцам придется сражаться с китайцами вот прямо тут, на своём собственном поле. Если именно в этом и был их план, то поздравляю, получилось!

Так что никогда такого не было, и вот опять. Только вместо японцев и западных брендов, как было до СВО, к нам с полноценными производствами идут китайцы. Опасаясь вторичных санкций, кроме бесстрашного GWМ (Haval), они не спешат разворачивать производство под собственными брендами, но когда китайцев это останавливало? Придумать новый бренд для них не проблема. И заручившись партнёрством с нашими компаниями, через фирмы прокладки, они приходят на наш рынок, и разворачивают тут свои производства, благо в стране уже есть готовые заводы, и утильсбор перестает работать.

Хотя нет. Не перестаёт. Потому что это и есть его работа. Для того он и был придуман.