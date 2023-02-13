«Уралтрансмаш» показал новые трамваи для Екатеринбурга

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В Екатеринбурге презентовали новую версию трамвая 71-415М, в которой нет иностранных комплектующих. Его планируют запустить в серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралтрансмаша».

Такие же трамваи уже курсируют по Нижнему Тагилу. Но отличия есть. «Обновили интерьер и экстерьер — например, ввели подсветку, дополнительно повысили обзорность и эргономику кабины водителя. Был ряд пожеланий от Гордепо, которые учли в новом трамвайном вагоне. Кабина водителя с климат-контролем, есть возможность установить кондиционер в салоне пассажиров. На испытания выведут в конце февраля и закончат в марте. Уже сейчас можно будет закладывать его в серийное производство», — поделился главный конструктор гражданской продукции и электронных систем «Уралтрансмаша» Дмитрий Буньков.

По его словам, на завод уже вышли заказчики, готовые приобрести 60-70 вагонов в этом году и около 50 — в следующем. Цена изменилась незначительно по сравнению с прошлой моделью, отметил Буньков.

В новой модели постарались предусмотреть все вплоть до ручек — их сделали из нержавеющей стали, чтобы после обработки антисептиком они не ржавели. Вагоны оборудованы системой наблюдения и кондиционерами. В кабине водителя также есть система климат-контроля.

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