Автопарк Челябмедтранса пополнили 29 санитарных автомобилей

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В Челябинске обновлен парк санитарных автомобилей — в Челябмедтранс поступили 29 единиц техники, закупленной за счет областного бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Цена вопроса составила 26 млн рублей.

Машины «Лада Гранта» — 21 автомобиль, каждый из которых оборудован климатической системой для обеспечения комфортных условий работы медицинского персонала и водителей автомобилей, — направят в горбольницы № 1, 2, 6, 8 и 9, ДГБ № 1, 7 и 8, а также взрослые и детские поликлиники.

Также для челябинских медучреждений приобретено восемь санитарных автомобилей повышенной проходимости марки «УАЗ» вагонной компоновки. Они предназначены для перевозки различных медицинских грузов на территории с плохим состоянием дорожной сети. В ближайшее время машины поступят в ГБ № 1 и 11, детскую городскую больницу № 1 и городскую поликлинику № 5.

Парк Челябмедтранса на сегодняшний день составляет 65 единиц техники, срок эксплуатации которой составляет не более четырех лет.

Плановая замена санитарных машин продолжится, отметили в Минздраве.

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