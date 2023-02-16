В Твери на Промтехнопарке КСК введен новый комплекс термообработки изделий из композитов

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В Твери на Промтехнопарке КСК предприятие «НПО «ВОЯЖ», входящее в группу компаний КСК, приступило к эксплуатации двухсекционной камеры термообработки изделий из композитных материалов. Новое высокотехнологичное оборудование позволит предприятию в два раза увеличить выпуск субкомпонентов для рельсового транспорта.

В камере термообработки проходят процедуру полимеризации изделия из стеклопластикового материала — комплекты оконных панелей, зоны входа, торцевые шкафы и другие комплектующие. Технология позволяет достичь максимальной прочности конечного изделия, повысить его качество, а также экологическую безопасность и эффективное использование ресурсов.

Процесс отверждения стеклопластика теперь занимает вдвое меньше времени, чем технология полимеризации, которая использовалась на предприятии ранее.

Введение в эксплуатацию камеры термообработки позволило оптимизировать технологический процесс производства и увеличить выпуск всех видов стеклопластиковых изделий, которые затем применяются при производстве комплектующих для современных электропоездов, вагонов метро, одно- и двухэтажных вагонов локомотивной тяги.

Новый комплекс термообработки российского производства успешно прошел необходимые испытания и введен в эксплуатацию на производственной площадке «НПО «ВОЯЖ» в Твери на территории Промтехнопарка КСК.

Иван Касаев, руководитель проекта «НПО «ВОЯЖ»:

— Новое оборудование закрывает потребности предприятия, а также позволяет существенно увеличить общую производительность труда на производстве — теперь мы готовы к большему объему заказов. Вместе с тем повысилось качество изготавливаемых изделий, снизилось количество несоответствий выпускаемой продукции. С введением в эксплуатацию нового комплекса процесс полимеризации стал более экологичным — в камере при повышенной температуре вредные вещества испаряются и нейтрализуются, не нанося вред окружающей среде.