В Шатойском районе Чечни открыли горный дробильный цех

© chechnyatoday.com

В Шатойском районе открылся новый горный дробильный цех акционерного общества «Чеченцемент». Стоимость проекта составила 1,2 млрд рублей. Разработчик дробильного отделения — компания PSP Engineering.

Производительность цеха 1000 тонн в час, он был построен в рамках II этапа модернизации АО «Чеченцемент». Это позволит выйти Чири-Юртовскому цемзаводу на новые производственные мощности.

В 2022 году правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку республики на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8,7 млрд рублей для реализации проекта «Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент». В результате обновления производственных мощностей объёмы производства цемента возрастут до 1,5 млн тонн в год.

https://mashnew...lnyij-czex.html