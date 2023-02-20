В Шатойском районе Чечни открыли горный дробильный цех
В Шатойском районе открылся новый горный дробильный цех акционерного общества «Чеченцемент». Стоимость проекта составила 1,2 млрд рублей. Разработчик дробильного отделения — компания PSP Engineering.
Производительность цеха 1000 тонн в час, он был построен в рамках II этапа модернизации АО «Чеченцемент». Это позволит выйти Чири-Юртовскому цемзаводу на новые производственные мощности.
В 2022 году правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку республики на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8,7 млрд рублей для реализации проекта «Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент». В результате обновления производственных мощностей объёмы производства цемента возрастут до 1,5 млн тонн в год.
Источник: https://chechnyatoday.com/news/362713
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