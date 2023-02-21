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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск первых отечественных мультиплексоров

Зеленоградский нанотехнологический центр запускает серийное производство мультиплексоров, которые являются ключевыми элементами ускорения передачи данных в 30-40 раз.

Модули не имеют отечественных аналогов. Компонентная база прибора полностью разработана и выпущена на производственных мощностях ЗНТЦ.

 © www.mos.ru

Новый мультиплексор позволит передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну. Таким образом, повышается эффективность работы интернет-сетей на имеющейся инфраструктуре без существенной модернизации.

Первые образцы кристаллов оптического волноводного мультиплексора были получены в прошлом году. В 2023 году планируется выпустить не менее 300 изделий, а к 2025-му — увеличить объемы производства до 5 000 штук в год.

Также резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ЗНТЦ занимается разработкой и производством фотонных интегральных схем, в том числе для оптических трансиверов.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/120219073/

ОЭЗ, ОЭЗ Технополис Москва, мультиплексор, новое производство, импортозамещение, Москва,
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    21.02.2318:11:33

    Вот это технология будущего!!!

    Фотонных интегральные схемы!!!

    #1259334
    • Аlex М Аlex М
      21.02.2318:22:06

      Речь как я понял про обычные ныне трансиверы для оптики (оптических волокон), возможно SFP. Технология всё-таки не сказать чтобы новая, но отечественные трансиверы это хорошо

      Жаль в новости не указаны параметры, мне это интересно знать

      #1259335
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