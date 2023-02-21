Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск первых отечественных мультиплексоров

Зеленоградский нанотехнологический центр запускает серийное производство мультиплексоров, которые являются ключевыми элементами ускорения передачи данных в 30-40 раз.

Модули не имеют отечественных аналогов. Компонентная база прибора полностью разработана и выпущена на производственных мощностях ЗНТЦ.

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Новый мультиплексор позволит передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну. Таким образом, повышается эффективность работы интернет-сетей на имеющейся инфраструктуре без существенной модернизации.

Первые образцы кристаллов оптического волноводного мультиплексора были получены в прошлом году. В 2023 году планируется выпустить не менее 300 изделий, а к 2025-му — увеличить объемы производства до 5 000 штук в год.

Также резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ЗНТЦ занимается разработкой и производством фотонных интегральных схем, в том числе для оптических трансиверов.