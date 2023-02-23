В России построили гусеничный кран для тяжёлого бездорожья

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Челябинский механический завод начал строить краны на трелёвочных шасси. В планах предприятия, как выяснила редакция Quto, освоить серийный выпуск целого семейства гусеничных крановых установок разной грузоподъёмности (16, 25, 32 тонны). Уже готов вариант грузоподъёмностью 25 тонн со стрелой на 28,2 метра. В качестве шасси использован трактор ТЛ-5АЛМ производства компании «АлтайЛесМаш».

Ходовая часть техники максимально под тяжёлое бездорожье и рыхлые грунты благодаря 6-катковой тележке и ширикой гусеничной ленте. Притом, как уверяют создатели, после монтажа установки проходимость вездехода осталась на прежнем уровне. В движение такой кран приводится 8-цилиндровым V-образным двигателем мощностью 240 сил.

Благодаря высокой устойчивости крана и большому запасу прочности секций стрелы грузовые характеристики модели оказались заметно выше (до 70%), чем демонстрируют модели на автомобильном шасси. Например: при вылете 26 метров гусеничная техника может поднять 850 кг, а колёсная — только 500 кг.

Между тем, Челябинский механический завод анонсировал выход компактного городского автокрана. Как выяснила редакция Quto, создавая новую модель, специалисты предприятия хотели сделать такую машину, в которой сечтались бы выдающаяся компактность и высокая грузоподъёмность.

На выходе получился автокран, длина которого со сложенной стрелой не превышает 10,3 метра. Разработка получилась грузоподъёмной, компактной и лёгкой: осевые нагрузки не превышают допустимых значений. Кроме того, возможна работа при сложенных опорах: эта возможность может пригодиться на тесных площадках.

https://www.cmz.ru/news/3105/