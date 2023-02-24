ООО ТД Русстанкосбыт изготовлен специальный 2-х суппортной токарно-накатной станок мод. РТ30102
Станок специальный двух-суппортной токарно-накатной модели РТ30102 произведен на базе станка токарно-винторезного с двумя суппортами мод. 1М63Б-3 с гидростанцией, двумя накатными устройствами, технологической оснасткой и гидравлической задней бабкой.
Станок предназначен для (одновременной обработки с двух сторон) проточки и последующей накатки подступичных частей оси вагонной колесной пары РУ1, РУ1Ш и осей для вагонеток.
Обработка двух подступичных частей вагонной оси производится в центрах за одну установку в полуавтоматическом режиме (с возможностью обработки одновременной двумя суппортами с диаметром накатки до 240мм)
Накатка производится двумя роликами — упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей
Два накатных устройства расположены на обеих каретках справа от резцедержателя и каждый имеет привод от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров.
Перемещение и управление обоих суппортов осуществляется независимыми приводами от контроллера фирмы ОМРОН.
Для удобства загрузки оси на станине устанавливаются 2 механические опоры.
Гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине и не требует дополнительного фундамента.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Станок должен удовлетворять требованиям безопасности согласно ГОСТ 7599-82, ГОСТ 27011-86, ОСТ2 Н00-30-87.
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