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Производство

ООО ТД Русстанкосбыт изготовлен специальный 2-х суппортной токарно-накатной станок мод. РТ30102

 © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный двух-суппортной токарно-накатной модели РТ30102 произведен на базе станка токарно-винторезного с двумя суппортами мод. 1М63Б-3 с гидростанцией, двумя накатными устройствами, технологической оснасткой и гидравлической задней бабкой.

Станок предназначен для (одновременной обработки с двух сторон) проточки и последующей накатки подступичных частей оси вагонной колесной пары РУ1, РУ1Ш и осей для вагонеток.

Обработка двух подступичных частей вагонной оси производится в центрах за одну установку в полуавтоматическом режиме (с возможностью обработки одновременной двумя суппортами с диаметром накатки до 240мм)

Накатка производится двумя роликами — упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей

Два накатных устройства расположены на обеих каретках справа от резцедержателя и каждый имеет привод от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров.

Перемещение и управление обоих суппортов осуществляется независимыми приводами от контроллера фирмы ОМРОН.

Для удобства загрузки оси на станине устанавливаются 2 механические опоры.

Гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине и не требует дополнительного фундамента.

В части воздействия климатических факторов внешней среды станок изготавливается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Станок должен удовлетворять требованиям безопасности согласно ГОСТ 7599-82, ГОСТ 27011-86, ОСТ2 Н00-30-87.

 © www.russtanko-rzn.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/sqmI4nopMbo
Источник: https://www.russtanko-rzn.ru

машиностроение, станкостроение, рт30102, токарно-накатной станок, РЖД, накатка осей
  • Нет аватара Владимир Олегович
    24.02.2320:35:09

    Новость огонь, душа радуется, спасибо! Но как-же достаёт такая никакая подача товара, ну почему, п_о_ч_е_м_у нельзя было сфотать этот станок на нейтральном фоне, да на каком угодно, чтобы и глаз тоже порадовался. Не нужен высокий понт или полуголые шмадели, но не какой-то невнятный сарай с голимыми стенами и облезлой краской на грязных шкафах…

    И да, я понимаю, что в этом цеху наверняка делают классные вещи, да не обидятся на меня мастера токари-фрезеровщики, тут речь не об их умениях, а о том что если человек в зассаленых ритузах и дырявой фуфайке говорит вам, что он мастер !шестого! разряда, то вы неосознанно хотите в этом сомневаться, хотя он им вполне может и быть, но неприятный привкус недоверия убивает любой позитив. Вот и с этим станком всё именно так. А я ещё и по ссылочке сходил, что в источнике, так там на вид контора «Рога и копыта», да простит меня автор новости. Спасибо что дочитали до сюда)))

    #1259402
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      24.02.2321:19:39

      Вам шашечки или таки ехать?

      Пусть делают больше станков.

      #1259403
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      24.02.2322:53:56

      Не хотел сначала, но все-таки дал Вам минус Владимир Олегович — фотки никак не страшные и т. д. Это производство и оно имеет свои права тем более что это большие станки.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:54 24.02.23
      #1259405
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