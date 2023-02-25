«Дальполиметалл» повышает эффективность извлечения металлов

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На Центральной обогатительной фабрике ООО «Дальполиметалл» вводится в эксплуатацию автоматизированная система управления дозированием реагентов. Об этом сообщает пресс-служба приморского предприятия.

«Дальполиметалл» ведет добычу и переработку полиметаллических руд на территории Дальнегорского городского округа и Кавалеровского района в Приморском крае. Основная продукция — свинцовый и цинковый концентраты.

Оборудование российского производства внедрено на линиях флотации с целью увеличения эффективности извлечения металлов из руды. Принцип работы заключается в том, что электромагнитные клапаны на блоках дозаторов открываются точно в заданное время и пропускают необходимое количество реагентов.

В марте прошлого года «Дальполиметалл» начал добычу на новом участке Партизанского месторождения с запасами около 200 тыс. тонн цинковой руды.

Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» занимается разведкой, добычей и переработкой полиметаллических руд на территории Дальнегорского городского округа и Кавалеровского района в Приморском крае. В настоящее время компания эксплуатирует шесть месторождений: Николаевское, Партизанское, Верхнее, Майминовское, Южное, Силинское.