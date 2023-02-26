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Станки и люди, Конаково. Как делают вездеходы

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/AN5edkXwd1s

Продолжаем серию репортажей о промышленных предприятиях России. В этом выпуске «Станки и люди» мы отправимся в Тверскую область и посетим производство компании «АВТОРОС». Предприятие выпускает вездеходы «Шаман», диски и шины низкого давления.

На участке механической обработки эксплуатируют токарный станок Тверского станкостроительного завода. Пообщаемся с заместителем начальника производства и инженером-программистом.

Приятного просмотра!
Источник: https://stankomach.com/novosti/novosti_434.html

машиностроение, станкостроение, Тверская область
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