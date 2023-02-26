Станки и люди, Конаково. Как делают вездеходы

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Продолжаем серию репортажей о промышленных предприятиях России. В этом выпуске «Станки и люди» мы отправимся в Тверскую область и посетим производство компании «АВТОРОС». Предприятие выпускает вездеходы «Шаман», диски и шины низкого давления.

На участке механической обработки эксплуатируют токарный станок Тверского станкостроительного завода. Пообщаемся с заместителем начальника производства и инженером-программистом.

Приятного просмотра!