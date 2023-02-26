Станки и люди, Конаково. Как делают вездеходы
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/AN5edkXwd1s
Продолжаем серию репортажей о промышленных предприятиях России. В этом выпуске «Станки и люди» мы отправимся в Тверскую область и посетим производство компании «АВТОРОС». Предприятие выпускает вездеходы «Шаман», диски и шины низкого давления.
На участке механической обработки эксплуатируют токарный станок Тверского станкостроительного завода. Пообщаемся с заместителем начальника производства и инженером-программистом.
Приятного просмотра!
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