Новинки оборудования для мониторинга ИБП российского производства

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Компания QTECH выпустила линейку новых контроллеров удаленного мониторинга источников бесперебойного питания, производство которых локализовано на территории России. Среди них: QFC-PBIC-LITE-REV.1, QFC-PBIC-LITE-REV.1.1, QFC-PBIC-LITE-REV.2, QFC-PBIC-LITE-REV.2.1.

© www.qtech.ru

Принцип работы контроллеров

В устройство поступает информация от ИБП о состоянии оборудования в режиме реального времени, передавая данные по локальной сети. В свою очередь, ИБП с мониторингом по сети отправляет оповещение пользователю. Способ оповещения определяется пользователем.Система удалённого управления позволяет пользователю производить перезагрузку, активацию тестов, включение и выключение звуковых оповещений.

Особенности контроллеров QTECH

Новое оборудование QTECH для удаленного мониторинга ИБП отличается повышенной безопасностью — аутентификация происходит по индивидуальному паролю, IP-адресу. Удобство конфигурации и управления осуществляются благодаря встроенному WEB-интерфейсу. В случае возникновения нештатной ситуации отсылается SNMP-Trap или уведомление в мессенджеры Telegram, ICQ, TamTam. Устройства поддерживают протоколы: UDP, TCP, HTTP, DHCP, SNMPv2c, ICMP, DNS, NTP. Имеется возможность подключения к универсальной системе мониторинга ZabbixВ комплекте с устройствами поставляются MIB-файлы для опроса параметров по SNMP.