ЧЗЭО изготовил систему бесперебойного питания для металлургического комбината Вологодской области
«Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) завершил производство партии энергооборудования для одного из ведущих металлургических комбинатов России. В поставку вошли система бесперебойного питания постоянного тока (ИБП) на 20 кВА и низковольтные комплектные устройства НКУ ВРУ. В ближайшее время установки отправятся в Вологодскую область на площадку Заказчика, где сейчас ведётся реконструкция агрегата непрерывного горячего алюминирования (АНГА). Оборудование южноуральского бренда обеспечит стабильное электропитание систем управления и автоматики агрегата и гарантирует их защиту в случае пропадания внешнего питания.
Ввод в эксплуатацию модернизированного агрегата (АНГА) позволит комбинату расширить диапазон толщин проката, в том числе выпускать горячекатаный травленый оцинкованный прокат, востребованный в строительной отрасли и машиностроении. Минимизировать риск отказов и простоев высокоавтоматизированной линии призваны изготовленные ЧЗЭО источники бесперебойного питания ИБП Авион МН.
Установки работают параллельно и взаимно резервируют друг друга по технологии с двойным преобразованием энергии (on-line): при отказе одного модуля нагрузка без разрыва синусоиды напряжения переходит на второй. Система обеспечивает автономное электроснабжение в течение 30 минут, что достаточно для безопасного завершения технологического цикла и исключения брака дорогостоящего проката. Степень защиты IP54.
Реализована возможность мониторинга ИБП, включая состояние аккумуляторных батарей, и передачи данных на верхний уровень АСУ ТП. Параметры работы системы выводятся на дисплей, установленный на фасаде ИБП. Интерфейс выполнен на русском языке.
«Главная техническая особенность проекта -организация вводного силового трансформатора 400/400 В с обеспечением режима байпаса 400/220 В.Помимоповышенныхтребованийкнадежности, длязаказчикакрайневажнымбылособлюдениесроковпоставки», — делится деталями проекта Руководитель отдела сбыта ЧЗЭО Наталья Филимонова.
Шкафы НКУ ВРУ Алион спроектированы под габаритные ограничения площадки. Степень защиты IP 20. Климатическое исполнение УЗ. Шеф-монтаж и шеф-наладку всего комплекса оборудования на объекте выполнят специалисты ЧЗЭО.
ООО «Челябинский завод электрооборудования» наладил выпуск промышленных ИБП в 2022 году в рамках курса на импортозамещение. Оборудование завода уже доказало свою надежность на критически важных объектах, успешно заменяя европейские аналоги и усиливая технологический суверенитет российской промышленности.
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