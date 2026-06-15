Новый уровень надежности: суперконденсаторный ИБП мегаваттного класса для ЦОД
Компания «Русское электротехническое общество» представила свою новую разработку — источник бесперебойного питания мощностью 2,4 МВт на базе суперконденсаторных накопителей.
Проект был разработан инженерами компании по индивидуальным техническим требованиям и реализован для центра обработки данных крупной российской IT-компании.
Разработка РЭО — это ответ на вызовы рынка с учётом современных требований к надёжности и энергоэффективности ЦОД, связанных с ростом нагрузок и развитием ИИ, когда ключевое значение приобретает архитектурная отказоустойчивость и технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу дата-центров.
Особенности решения:
· Мощность: до 2400 кВА
· Суперконденсаторные накопители с временем поддержки до 60 с
· Время переключения на работу от системы накопления энергии (СНЭ): не более 10 мс
· Степень защиты: IР20
· Легко интегрируется в энергетическую систему, высокоэффективен и прост в установке и обслуживании
· Высокий КПД — в нормальном режиме нагрузка получает питание напрямую от сети
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