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ruselco Электроника, электротехника и приборы

Новый уровень надежности: суперконденсаторный ИБП мегаваттного класса для ЦОД

Компания «Русское электротехническое общество» представила свою новую разработку — источник бесперебойного питания мощностью 2,4 МВт на базе суперконденсаторных накопителей.

Проект был разработан инженерами компании по индивидуальным техническим требованиям и реализован для центра обработки данных крупной российской IT-компании.

Разработка РЭО — это ответ на вызовы рынка с учётом современных требований к надёжности и энергоэффективности ЦОД, связанных с ростом нагрузок и развитием ИИ, когда ключевое значение приобретает архитектурная отказоустойчивость и технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу дата-центров.

Особенности решения:

· Мощность: до 2400 кВА

· Суперконденсаторные накопители с временем поддержки до 60 с

· Время переключения на работу от системы накопления энергии (СНЭ): не более 10 мс

· Степень защиты: IР20

· Легко интегрируется в энергетическую систему, высокоэффективен и прост в установке и обслуживании

· Высокий КПД — в нормальном режиме нагрузка получает питание напрямую от сети

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