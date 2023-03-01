Российская компания Tigarbo начала испытывать новый электрокар

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Российская «Тигарбо Эко» приступила к дорожным испытаниям новой модели электрокара — Elecar Tigarbo GT-B. Его особенность — высокая степень локализации производства (80%). Старт продаж запланирован на апрель, об этом сообщила пресс-служба компании.

GT-B позиционируют как спортивный автомобиль, хотя по классу он относится к категории L7e (тяжелые квадрициклы, мотоколяски, вуатюретки). Таким транспортом можно управлять с категорией водительских прав B1 или B.

Габаритные длина, ширина и высота Tigarbo GT-B составляют 3120, 1420 и 1850 мм соответственно, снаряженная масса с учетом тяговой батареи — 650 кг. Электродвигатель с жидкостным охлаждением развивает пиковую мощность 20 кВт (27 л.с.), запас хода на одном полном заряде — 60 км. Максимальную скорость обещают определить по итогам испытаний.

Что в этой машине спортивного? В пресс-релизе отмечается, что у нее особые настройки подвески, заниженный клиренс и шины типа полуслик. Это повышает устойчивость при прохождении поворотов. Кроме того, GT-B имеет облегченные кованые колесные диски. «Эффеĸтивность торможения спорткара повышена благодаря большому диаметру тормозного дисĸа, мощным тормозным суппортам и системе ускоренного отвода тепла и колодочной пыли», — говорится в разосланных материалах.

В салоне два кресла с четырехточечными ремнями безопасности, в конструкции кузова применен каркас безопасности, а также распорки для увеличения жесткости.

«Тигарбо Эко» производит электромобили для гостиничного и туристического бизнеса, является дочерним предприятием ЗАО «КОМЗ-Экспорт», которое выпускает автобетоносмесители, бетонные заводы, почвообрабатывающую технику, моторные катамараны, сварочные электроды, абразивную продукцию и уличные фонари. Мощности «Тигарбо Эко» располагаются в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области.

https://tigarbo.eco/