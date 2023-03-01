В Амурской области открыта новая молочная ферма

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Новую молочную ферму открыли в с. Косицыно Тамбовского района Амурской области. Она рассчитана на 600 голов.

На ферме работает 34 сотрудника.

Строительство первой очереди фермы обошлось в более чем 1 млрд рублей. Дороговато? Не думаю. Её смело можно назвать фермой будущего.

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На территории разместили больше десятка зданий, основное — коровник. Он разделён на 8 секций, автоматически открывающиеся двери и специально обученный сотрудник направляют животных в накопитель — здесь коровы жду доения.

Доильное отделение на 24 коровы — они выстраиваются в две одинаковые цепочки. Обслуживают их два оператора, которые присоединяют аппараты для доения.

Потом — смена коров. Специальная программа каждую считывает, анализируется состояние животного и в целом стада. По трубопроводам молочко стекается и сразу охлаждается в танкерах.

Щелчок мышки — и мы попадаем в здание для будущих «мам» — это родильное отделение. Кстати, это единственное место, где постоялец фермы выпускают на свежий воздух. Для остальных прогулки не предусмотрены.

В отдельном боксе подходят «роды», после которых телёнка сразу забирают и выкармливают вручную десять дней. Телятник-профилакторий рассчитан на 25 малышей — для них также предусмотрены отдельные боксы. Причем выкармливают их молозивом, запасы которого на ферме замораживают и хранят в холодильнике.

— У нас появились новые специальности — подгонщик скота и менеджер стада, раньше о таких профессиях мы не знали, — отмечает гендиректор ООО «Амурский партизан» Надежда Степаненко. — Мы обучили людей, есть потребность в зоотехнике и ветврачах.

На видео в режиме онлайн видно, как работает робот-подкатыватель — специальный аппарат каждый час подгребает корм к животным. В коровнике трудится и его помощник — скрепер. Он собирает навоз в специальные желоба, отсюда отходы жизнедеятельности отправляются на уникальную для Приамурья биогазовую установку.

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Навоз — в газ и удобрения

По словам Надежды Степаненко, на этапе проектирования фермы было принято решение опробовать новинку — и осенью прошлого года сюда поставили специальное оборудование из Кирова. Оно успешно работает и на ферме уже получают собственные удобрения.

55 тонн биомассы ежедневно производят животные на новой ферме в Косицино. Она идёт в переработку — из неё получают органическое удобрение и газ.

— Биомасса поступает сюда, в станции подготовки навоза нагревается до температуры 37—38 градусов, после чего она поступает в биореакторы, — показывает кадры оператор СБГ Андрей Миронов. — Их пять — каждый рассчитан на 120 кубов. Микроорганизмы превращают массу в инфлюэнт. В процессе брожения выработается газ — он попадает в накопители по газовой трубе. Также в системе есть установка по очистке газа от сероводорода, сейчас выход нашего метана — 70 процентов. Газовый котел работает и подогревает реакторы, планируется от него в дальнейшем обогревать и накопительную емкость. Кроме того, система сама себя обеспечивает электричеством — мощность газового генератора 140 киловатт.

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Готовые удобрения с установки предназначены для собственных полей — в этом году хозяйство планирует посеять 132 гектара площадей. По словам директора предприятия, эффлюэнт — 370 кубов — уже отправили на поле. Василию Орлову продемонстрировали продукт в бутылке, кстати, его сейчас отвезли на «анализы».

— Удобрения — это очень перспективное направление. Никакие санкции не страшны, — отметил Олег Турков.

Сейчас на предприятии ждут специалистов, чтобы запустить установку на полную мощность — это желательно делать при плюсовых температурах. Тогда к удобрениям добавиться и выработка метана.

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Планы на мясо

Как рассказала гендиректор ООО «Амурский партизан» Надежда Степаненко, строительство первой очереди фермы обошлось более чем в миллиард рублей, почти 183 миллиона — это средства поддержки из областного бюджета. Уже есть планы по второй очереди — первоначально предполагалось, что будет построено здание на 340 голов для молодняка с содержанием на глубокой подстилке. Сейчас планы поменялись — в этом году начнется строительство здания на 500 мест. Выбрано боксовое содержание — по примеру уже работающего на ферме коровника.

— Сейчас идут переговоры с проектировщиком. Животные будут находиться в телочнике с 9 месяцев до 24-х — здесь они будут осеменяться и переходить в родильное отделение, — пояснила Надежда Викторовна. — Также будем строить модульную бойню, стоимость двух объектов составит около 220—240 миллионов рублей. Мы взяли высокую планку — планируем увеличить поголовье, а также надои. Рассчитываем, что к 2034 году должно полностью окупиться строительство новой фермы.

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