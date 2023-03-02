В Москве открыли пригородный вокзал «Марьина Роща» МЦД-2

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2 марта в Москве на Рижском направлении Московской железной дороги открылся новый пригородный вокзал «Марьина Роща» второго Московского центрального диаметра МЦД-2.

Пригородный вокзал Марьина Роща расположен между действующими станциями МДЦ-2 Рижская и Дмитровская. Он стал частью совершенно нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ), объединяющего три линии рельсового транспорта: Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, МЦД-2, а также маршруты наземного городского транспорта и в перспективе МЦД-4.

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«Марьина Роща» МЦД-2 является современным пригородным вокзалом. На вокзале установлены лифты и эскалаторы, надземный вестибюль будет работать как пешеходный переход между двумя частями района.

Строительство станции Марьина Роща началось в четвертом квартале 2019 года и завершилось в феврале 2023-го. Пригородный вокзал общей площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров возведен в соответствии с высокими стандартами комфорта московского транспорта и включает в себя:

— островную платформу (2,5 тысячи квадратных метров), оборудованную навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнца и осадков, с лавочками и стойками вызова экстренных служб;

— надземный пассажирский вестибюль (свыше четырех тысяч квадратных метров) с выходами к улице Веткина и 7-му проезду Марьиной Рощи, оборудованный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

© mos.ru

© mos.ru

Шесть эскалаторов и три лифта облегчают пользование станцией для пожилых людей, родителей с колясками и инвалидов.

Теперь 130 тыс. жителей районов Мещанский и Марьина Роща смогут изменить привычные маршруты и сэкономить до 20% времени в пути. Кроме того, у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция.

© mos.ru

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