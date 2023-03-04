В Северной Осетии открылось швейное производство

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В Ардоне Северной Осетии открылся новый швейный цех.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, инвестпроект предполагает выпуск порядка 60 тысяч изделий в год с реализацией по всей России.

Пока на фабрике создано 30 рабочих мест. Все вакансии заняты жителями района.

На данный момент шьются классические мужские брюки в разных вариантах, детские школьные брюки, рубашки и жилеты. В перспективе — расширение ассортимента.

Планируется строительство нового здания швейной фабрики.