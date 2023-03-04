Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Северной Осетии открылось швейное производство

 © region15.ru

В Ардоне Северной Осетии открылся новый швейный цех.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, инвестпроект предполагает выпуск порядка 60 тысяч изделий в год с реализацией по всей России.

Пока на фабрике создано 30 рабочих мест. Все вакансии заняты жителями района.

На данный момент шьются классические мужские брюки в разных вариантах, детские школьные брюки, рубашки и жилеты. В перспективе — расширение ассортимента.

Планируется строительство нового здания швейной фабрики.
Источник: https://region15.ru/zaur-kuchiev-po...til-shvejnoe-proizvodstvo-v-ardone/

швейная промышленность, Северная Осетия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,