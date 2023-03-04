В Тамбовской области состоялось открытие второй очереди тепличного комплекса «Мичуринский»

Тепличный комбинат «Мичуринский» является одним из крупнейших предприятий в России по выращиванию томатов, сладкого перца, баклажанов, огурцов. Проект реализует группа компаний «РОСТ» при поддержке Россельхозбанка. Первые производственные отделения общей площадью 30 гектаров были запущены в 2021 году. Сейчас запускают в работу еще 30 гектаров теплиц. За счет введения в строй новых мощностей планируется в два раза увеличить производство продукции, с 18,8 тыс. тонн в 2022 году до 36,3 тыс. тонн в 2023 году.

tambov.gov.ru © tambov.gov.ru

После выхода всех очередей тепличного комплекса «Мичуринский» на проектную мощность, предприятие станет одним из крупнейших современных тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта в России, что позволит обеспечивать круглый год свежими овощами десятки регионов страны.

Инвестиции в проект второй очереди составили 8,5 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций при реализации 2-х очередей проекта составил более 17 миллиардов рублей.

tambov.gov.ru © tambov.gov.ru

После запуска первой очереди на предприятии было создано 600 рабочих мест. В результате реализации второй очереди проекта создано еще 450 рабочих мест.

Тамбовская область входит в число регионов-лидеров по производству зерна, сахарной свёклы, сахара, подсолнечника, а теперь есть возможность стать лидером и в производстве свежих овощей. Таким образом регион вносит ещё больший вклад в укрепление продовольственной безопасности страны.