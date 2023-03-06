Достижения российской промышленности в 2022 году

Несмотря на серьёзные сложности, обусловленные внешним давлением, промышленность России в 2022 г. не только удержалась от спада (общий индекс производства составил 99,4% к 2021 г.), но и установила ряд интересных достижений, в том числе и исторических. Рассмотрим некоторые наиболее заметные из них, касающиеся количественных показателей. При этом надо понимать, что число пригодных для больших ретроспективных сравнений показателей неодинаково по отраслям: где-то сильно сказываются изменения в системе учёта, а где-то количественные показатели не слишком представительны.

ТЭК

Добыча угля составила 437 млн т — это немного ниже исторического рекорда 2019 г. (439,5 млн т), но больше пика советского периода (425 млн т в 1988 г.). При этом был установлен исторический рекорд по коксующемуся углю: добыто 105 млн т (+5 млн т к пику 2021 г.).

Выпуск дизельного топлива составил 84,7 млн т — это новый исторический рекорд, +4,3 млн т к пику 2021 г.

Выпуск автомобильного бензина составил 42,3 млн т — это лучший результат как минимум с 1990 г. (тогда было произведено 40,9 млн т). Максимальный уровень производства бензина, как ни странно, приходится на границу 70-х и 80-х годов (например, в 1980 г. выпуск составил 46,7 млн т).

Примечательно, что рекордный выпуск двух главных нефтепродуктов достигнут на фоне снижения общих объёмов переработки нефти (-9 млн т к 2021 г.).

Выработка электроэнергии составила 1167 млрд кВт*ч, что стало новым историческим максимумом (+8 млрд кВт*ч к пику 2021 г.). В том числе рекордные показатели достигнуты на АЭС — 224 млрд кВт*ч, рост девятый год подряд; производство на ТЭС стало максимальным в новейшей истории (737 млрд кВт*ч).

Химическая промышленность

Производство серной кислоты достигло 15,2 млн т, пятый год подряд обновляя исторический максимум (+0,7 млн т к 2021 г.); пик РСФСР — 12,9 млн т в 1988 г.

Производство кальцинированной соды составило 3,5 млн т, что стало новым максимумом за период с 1990 г.; пик РСФСР — 3,79 млн т в 1986 г.

Производство азотных удобрений достигло 11,8 млн т действующего вещества - это очередное обновление исторического максимума (+0,4 млн т к 2021 г.), рост восьмой год подряд; пик РСФСР — 8,64 млн т в 1988 г.

Производство фосфорных удобрений составило 4,36 млн т действующего вещества - это лучший результат с 1991 г., рост девятый год подряд; рекорд РСФСР — 5,07 млн т в 1988 г.

Производство лакокрасочных материалов составило 1964 тыс. т — это лучший результат с 1991 г., рост седьмой год подряд.

Стройматериалы

Производство цемента составило 60,7 млн т — это лучший результат за последние 7 лет; рекорд РСФСР — 84,5 млн т в 1989 г.

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий составило 26,5 млн куб. м — с 2009 г. более высоким был только выпуск в 2013-14 гг.

Производство керамической плитки для пола достигло 111 млн кв. м — это новый исторический максимум (+3 млн кв. м к пику 2021 г.).

Машиностроение

Производство подшипников составило 48,3 млн штук — это лучший результат после 2014 г.

Производство металлорежущих станков составило 7,2 тыс. штук — это лучший результат с 2002 г. (отметим, что оперативные данные обычно существенно ниже итоговых).

Производство кузнечно-прессовых машин составило 9,8 тыс. штук (+63% к 2021 г.!) — это лучший результат с 1993 г.

Производство тракторов составило 9,7 тыс. штук — это лучший результат с 2013 г.

Лёгкая промышленность

Производство тканей из химических волокон составило 546 млн кв. м — это лучший результат с 1994 г.

Пищевая промышленность

Производство сливочного масла составило 314 тыс. т — это немного ниже уровня 1996 г.; рекорд РСФСР — 832,5 тыс. т в 1990 г.

Производство сыров (без сырных продуктов) достигло 669 тыс. т — это очередной исторический максимум, рост девятый год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г.

Производство растительных масел достигло 7,88 млн т — это очередной исторический максимум (+430 тыс. т к прежнему рекорду 2020 г.); пик РСФСР — 1,35 млн т в 1968 г.

Производство круп составило 1768 тыс. т — это лучший результат с 1994 г.; в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т.

Производство макаронных и аналогичных изделий достигло 1553 тыс. т (+7% к 2021 г.) — это однозначно лучший результат за последние 6 лет; с более ранними показателями трудно провести точное сопоставление из-за существенно расширившегося состава группировки, но с большой вероятностью это многолетний (если даже не абсолютный) рекорд.

Производство комбикормов составило 34,2 млн т — это лучший результат с 1992 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство составляло 41 млн т.

Показатели приведены на основе публикаций Росстата («Социально-экономическое положение России», «Российский статистический ежегодник«), базы данных ЕМИСС (оперативные, уточнённые) и архивных статистических сборников (многие можно найти здесь).