Амурский ГХК в феврале 2023 года

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Продолжаем серию наших индустриальных видео и рассказываем о том, что происходило на объектах строительства Амурского ГХК в феврале.

Кипит работа на площадке строительства установки пиролиза. Здесь активно ведётся бетонирование фундаментов для установки крупногабаритного и тяжеловесного технологического оборудования.

В основание уложено уже более 51 тысячи кубометров бетона! Выполняется монтаж металлоконструкций основных технологических эстакад и прокладка подземных сетей.

Масштабно выглядит строительство фундаментов под компрессоры пирогаза, этилена и пропилена. Их высота составляет 15 метров!

А ещё в числе зрелищных операций — крупноузловая сборка металлоконструкций трубопроводных эстакад: это когда предварительно собранные на земле металлические блоки поднимают и на высоте стыкуют с уже смонтированными ранее конструкциями.

Высота таких порталов достигает 26,7 метров. Об этом, а также о том, как строили энергообъекты АГХК, железнодорожный путепровод, парк хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) и жильё для сотрудников будущего комплекса — смотрите в нашем новом видеоотчёте.