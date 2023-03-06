ПЗ «Красноозёрное» в Ленинградской области запустил новые коровники и доильный зал

3 марта Племзавод «Красноозёрное» запустил новые производственные объекты в Приозёрском районе Ленинградской области.

В строй введены новый скотный двор для молодняка до 3 месяцев на 354 головы и родильное отделение на 254 головы. В новых помещениях с климат-контролем, системой автоматического кормления, поения и уборки навоза будут располагаться родильное отделение и помещение для новорожденных телят.

Инвестиции в проект составили 140 млн рублей.

По итогам 2022 года «Красноозерное» увеличило на 8% объёмы производства молока. Реализация инвестпроекта позволит хозяйству увеличить дойное стадо на 200 голов и выйти на надои свыше 12 000 кг на одну фуражную корову в год.