ПЗ «Красноозёрное» в Ленинградской области запустил новые коровники и доильный зал
3 марта Племзавод «Красноозёрное» запустил новые производственные объекты в Приозёрском районе Ленинградской области.
В строй введены новый скотный двор для молодняка до 3 месяцев на 354 головы и родильное отделение на 254 головы. В новых помещениях с климат-контролем, системой автоматического кормления, поения и уборки навоза будут располагаться родильное отделение и помещение для новорожденных телят.
Инвестиции в проект составили 140 млн рублей.
По итогам 2022 года «Красноозерное» увеличило на 8% объёмы производства молока. Реализация инвестпроекта позволит хозяйству увеличить дойное стадо на 200 голов и выйти на надои свыше 12 000 кг на одну фуражную корову в год.
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