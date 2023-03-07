В Челябинскую область поступили семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов

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Для районных больниц Челябинской области закупили семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов — автомобили отправились в Кусинский, Троицкий, Увельский, Катав-Ивановский и другие районы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минздрав региона.

В мобильном комплексе расположено основное рабочее место врача с возможностью оказания первой помощи, проведения диспансеризации, вакцинации. В передвижном ФАПе два «кабинета»: в одном фельдшер может вести прием пациентов, во втором отделении установлено кресло для гинекологического осмотра — при необходимости здесь можно даже принять роды.

Также передвижной ФАП укомплектован оборудованием для обслуживания самой машины, например, компрессором для подкачки колес.

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