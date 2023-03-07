В Волжском отремонтирована поликлиника городской клинической больницы № 3

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Здание поликлиники было построено в 1985 году. С тех пор минуло почти сорок лет, и за все это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Теперь эта проблема решена успешно. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения под патронажем Правительства Российской Федерации и администрации Волгоградской области был проведен капитальный ремонт поликлиники. Результатами его довольны и врачи, и пациенты.

Здание поликлиника № 3 — не маленькое, четырехэтажное. Поэтому и его капитальный ремонт велся на протяжении двух лет.

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— При этом были отремонтированы помещения общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров, — рассказал нам заведующий поликлиникой № 3 города Волжского Дмитрий Свердлин. — Более двух тысяч из них — это, собственно, площадь самой поликлиники. Но в ходе ремонта на ее территории был также создан Центр амбулаторной онкологической помощи, площадь помещений которого — около тысячи квадратных метров. В целом на их ремонт было потрачено восемьдесят два миллиона рублей. Также в целях технического переоснащения медучреждения было закуплено оборудование на общую сумму в сто шестьдесят миллионов рублей. Причем более чем на девяносто миллионов рублей оно было приобретено для Центра амбулаторной онкологической помощи.

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В частности, это рентгеновское оборудование, включая современный флюорограф, магниторезонансный томограф, компьютерный томограф, цифровой маммограф, а также эндоскопическое оборудование последнего поколения, предназначенное для оснащения кабинета эндоскопии.

© vpravda.ru

© volzsky.ru

© volzsky.ru

© volzsky.ru

© volzsky.ru