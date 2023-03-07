Российские школьники стали золотыми медалистами Международной олимпиады по математике

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Вся сборная школьников из России — четверо ребят из Санкт-Петербурга — получила медали высшей пробы в индивидуальном зачёте XIV Международной олимпиады по математике. Она проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния) с 2008 года. В олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.

Наши ребята проходили конкурсные испытания дистанционно — в Образовательном центре «Сириус». Золото получили Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов из Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, а также Павел Прозоров из питерского лицея № 533.

Кстати, в прошлом году на этих соревнованиях Россия завоевала две золотые и две серебряные медали, а в общем зачёте команда взяла первое место, разделив победу со сборной Китая.

Руководитель нашей сборной — учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, его заместитель — доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

— Мы подтвердили тот высокий уровень подготовки, который показали в 2021 году. Следующие важные для нас соревнования — Международная математическая олимпиада, которая пройдет в июле в Японии. Сейчас ребята продолжают подготовку к ней в «Сириусе», — прокомментировал Кирилл Сухов.