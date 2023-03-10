Столичное предприятие заключило контракт на поставку систем Феникс для атомных плавучих энергоблоков
Московское предприятие «Доза» заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) «Феникс» для 4-х российских атомных плавучих энергоблоков.
Разработка относится к пятому поколению систем радиационного контроля и не имеет аналогов в мире. СРК включает в себя радиометры и дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.
Ранее СРК была установлена на 4-х российских атомных ледоколах и на судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году компания заключила контракты на поставку этих систем для еще 3-х атомных ледоколов.
Источник: https://www.mos.ru/news/item/120880073/
- Беспилотник для сферы ЖКХ и спасателей. Разработка столичной компании
- Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал компактный рентгеновский аппарат
- В Москве разработали сверхмощный прибор для СВЧ-оборудования
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!