Столичное предприятие заключило контракт на поставку систем Феникс для атомных плавучих энергоблоков

Московское предприятие «Доза» заключило контракт на производство и поставку автоматизированных систем радиационного контроля (СРК) «Феникс» для 4-х российских атомных плавучих энергоблоков.

Разработка относится к пятому поколению систем радиационного контроля и не имеет аналогов в мире. СРК включает в себя радиометры и дозиметры, блоки детектирования излучений, а также блок обработки и передачи информации.

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Ранее СРК была установлена на 4-х российских атомных ледоколах и на судне для транспортировки жидких радиоактивных отходов. В прошлом году компания заключила контракты на поставку этих систем для еще 3-х атомных ледоколов.