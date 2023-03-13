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Расположенный в городе Миасс Челябинской области завод АМТ (бывший Iveco-АМТ) возобновил производство тяжелых грузовиков — они «воскресли» в новом виде, без комплектующих из Евросоюза. В торговом наименовании автомобилей больше не используется слово Iveco, поскольку итальянская компания летом 2022 года вышла из капитала миасской фирмы.

АМТ сертифицировал семейство грузовиков АМТ-6329 с колесной формулой 6×6 — седельные тягачи, сортиментовозы, бортовые машины, варианты под перевозку контейнера и установку крана-манипулятора и т. д. Полная масса автомобилей варьируются от 30 до 41 тонны (в зависимости от модификации), грузоподъемность — от 19,5 до 22 тонн. Тягачи могут тянуть полуприцеп массой до 97 тонн.

Рецепт грузовиков АМТ остался прежним: собственная особо прочная несущая рама + покупные агрегаты. Однако если прежде использовались агрегаты из Европы, то теперь — в основном из Китая. АМТ-6329 оснащен турбодизелем Iveco объемом 12,9 л, мощность 476 л.с., крутящий момент — 2200 Нм. Коробка передач механическая, 12-ступенчатая, Fast Gear. Раздаточная коробка — SAIC-Iveco Hongyan. Кабина, как и прежде, модели Iveco Eurotrakker, но теперь ее привозят не из ЕС, а из Китая. Там кабину Eurotrakker по лицензии производит то же СП SAIC-Iveco Hongyan.

Судя по базе объявлений spec.drom.ru, АМТ-6329 уже продают, по цене от 10,9 млн рублей. Основной потребитель таких машин — крупные нефтегазовые и лесозаготовительные компании.

Компания АМТ ведет свою историю с 1994 года, изначально она была создана как совместное предприятие УралАЗа, «Газпрома» и Iveco. В 2009-м сменились российские собственники, и фирма стала называться Iveco-АМТ, при этом Iveco сохраняла за собой в предприятии долю 33%. В 2022-м Iveco вышла из проекта, продав свою долю российскому партнеру. Название сменилось на АМТ.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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