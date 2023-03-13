В Челябинской области возобновили производство грузовиков — теперь без участия Iveco
Расположенный в городе Миасс Челябинской области завод АМТ (бывший Iveco-АМТ) возобновил производство тяжелых грузовиков — они «воскресли» в новом виде, без комплектующих из Евросоюза. В торговом наименовании автомобилей больше не используется слово Iveco, поскольку итальянская компания летом 2022 года вышла из капитала миасской фирмы.
АМТ сертифицировал семейство грузовиков АМТ-6329 с колесной формулой 6×6 — седельные тягачи, сортиментовозы, бортовые машины, варианты под перевозку контейнера и установку крана-манипулятора
Рецепт грузовиков АМТ остался прежним: собственная особо прочная несущая рама + покупные агрегаты. Однако если прежде использовались агрегаты из Европы, то теперь — в основном из Китая. АМТ-6329 оснащен турбодизелем Iveco объемом 12,9 л, мощность 476 л.с., крутящий момент — 2200 Нм. Коробка передач механическая, 12-ступенчатая, Fast Gear. Раздаточная коробка — SAIC-Iveco Hongyan. Кабина, как и прежде, модели Iveco Eurotrakker, но теперь ее привозят не из ЕС, а из Китая. Там кабину Eurotrakker по лицензии производит то же СП SAIC-Iveco Hongyan.
Судя по базе объявлений spec.drom.ru, АМТ-6329 уже продают, по цене от 10,9 млн рублей. Основной потребитель таких машин — крупные нефтегазовые и лесозаготовительные компании.
Компания АМТ ведет свою историю с 1994 года, изначально она была создана как совместное предприятие УралАЗа, «Газпрома» и Iveco. В 2009-м сменились российские собственники, и фирма стала называться Iveco-АМТ, при этом Iveco сохраняла за собой в предприятии долю 33%. В 2022-м Iveco вышла из проекта, продав свою долю российскому партнеру. Название сменилось на АМТ.
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13.03.2315:16:18