В России импортозаместили тяговый двигатель для электротранспорта

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Инжиниринговая компания «Априорные решения машин» (резидент «Сколково») разработала тяговый электродвигатель, который полностью состоит из отечественных комплектующих. Его можно применять в электропогрузчиках, малой коммунальной технике, электроквадроциклах и промышленных электротележках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

«Главное преимущество этого мотора в том, что в нем использованы только российские компоненты. Сейчас мы локализацию оцениваем в 95%. Но мы уже разработали модель, которая в части микроэлектроники и силовой электроники не зависит от западных компонентов совсем. Локализация производства может достигать 100% уже в 2024 году, но только при условии, если это нужно рынку. Пока еще у нас есть возможность закупать китайские комплектующие, я имею в виду микрочипы. Пока такой способ более дешевый», — рассказал «Газете.Ru» председатель Совета Машиностроительного Кластера Чувашской Республики, в который входит АРМ, Григорий Болотин.

В основе тягового электропривода применен вентильно-индукторный двигатель, который считается одним из самых надежных и бюджетных.

По словам Болотина, важным также является то, что в моторе отсутствуют постоянные магниты, которые зачастую закупаются за рубежом, в частности в Китае. Это позволяет снизить цену производства мотора и не зависеть от других стран. Устройство также легко ремонтируется, а его сборка не занимает много времени.

Опытный образец прошел успешные испытания. По словам разработчиков, в производство запущены шесть электродвигателей такого типа. После эксплуатационных испытаний они в составе техники будут производится в Калуге. Ходовые испытания электропривода с использованием новой разработки запланированы на четвертый квартал этого года.