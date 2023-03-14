10 строящихся мостов, обзор строительства

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На начало 2023 года в России в стадии строительства находится свыше 10 крупных мостов.

Совокупный масштаб работ просто поражает.

( список с запада на восток)

1) через Свирь, Ленинградская область

2) через Волхов, Киришам, Ленинградская область

3) через Волгу, Тверь

4) через Волгу, М-11 обход Твери

5) через Оку, М-12

6) через Волгу, М-12 южный обход Казани

7) через Волгу, обход Тольятти

8) через Обь, в районе Сургута

9) через Обь, 4й мост Новосибирск

10) через Енисей, северный обход Красноярска

11) через Зею, Амуррская область

++через Кубань в Краснодаре, Уду в Улан-Уде, Каму ( обход Н Челнов), Белую ( в рамках М-12, подготовка к строительству), Сура ( М-12)

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1) через Свирь, Ленинградская область

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Строительство моста через Свирь идет порядка трех лет — с конца 2019 года. Контракт с подрядчиком заключили длительный — до 2026 года, однако мостовикам сразу удалось набрать внушительные темпы. К началу 2023 года переправа практически достроена. Здесь сделаны подходы с обеих сторон, поставлено электроосвещение, ведется армирование плиты проезжей части. С наступлением тепла выполнят гидроизоляцию, уложат асфальт, наведут порядок и будут готовы вводить объект в эксплуатацию. Предполагается, что движение транспорта удастся запустить во второй половине года

Русловой пролет будущего моста имеет длину 150 метров при высоте подмостового габарита 30 метров

2) через Волхов, Киришам, Ленинградская область

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в начале марта на мосту через Волхов в Ленобласти начали обустраивать проезжую часть. Специалисты монтируют арматурный каркас и бетонную опалубку. Укладывать асфальт начнут во второй половине года, в 2024 году смогут досрочно запустить движение.

Длина нового моста — 437 метров

3) через Волгу, Тверь ( параллельно ж/д мосту)

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Западный мост станет точкой, которая напрямую соединит Заволжскую и Пролетарскую части Твери, разгрузит центр города, существенно сократит время пути до работы и дома для тысяч жителей областного центра

Работы на двух берегах и активное строительство опор.

4) через Волгу, М-11 обход Твери

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Сейчас на стройке ведется подготовка к этапу надвижки металлических конструкций пролетного строения, который запланирован на начало мая.

5) через Оку, М-12

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Уже в мае 2023 года через реку Оку на трассе М-12 оборудуют сквозной технологический проезд по мосту. Он свяжет берега Владимирской и Нижегородской областей в районе города Мурома, сообщает pravda-nn.ru.

Это станет возможно благодаря завершению монтажа замыкающего блока пролета моста. Всего строители смонтировали 13 из 17 блоков: с правого берега — семь блоков, с левого — шесть.

Мост через Оку — единственный вантовый мост на строящейся дороге М-12 Москва — Нижний-Новгород — Казань. Протяженность пролета составит более 1,3 тыс. м.

6) через Волгу, М-12 южный обход Казани

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Новый мост чeрез Волгу на строящемся скоростном и платном участке трассы М-12 Москва — Казань готов уже бoлее чем наполовину. Oб этом сообщает госкомпания «Автодор». Для моста длиной 3 360 метров смонтировали уже 1 730 метров пролетных строений, осталось 1 630 метров.

На сегодняшний день на мосту через Волгу выпoлнено уже 87% монолитных работ, полностью гoтово 18 из 28 опор. С правого берега рабочие надвинули 436 метров кoнструкций металлических пролетных строений, с лeвого — 1294 метра. Для завершения oсталось смонтировать ещё 1630 метров.

7) через Волгу, обход Тольятти

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Общая длина мостовой конструкции над Волгой — 3,7 км. Ведутся работы на всех 26 опорах моста, идет сборка пролетных строений.

«Сооружены 22 опоры из 26, по остальным идут работы. По правому берегу выполнены девять этапов надвижки из 23, по левому берегу — восемь этапов из 13. Суммарно надвинуто более половины длины пролетного строения. Это 1800 м (1200 м с левого берега, 600 м — с правого). Работа идет ежедневно в круглосуточном режиме, — рассказал представитель подрядной организации Марат Валеев. — Объект уникальный. Основная сложность была с глубоководными правобережными опорами: глубина Волги составляет около 40 метров, что несет существенные сложности. Поставки металлоконструкций идут ритмично. Мы идем в графике».

Общая готовность важнейшего для Самарской области и всей страны инфраструктурного объекта составляет 75,3%. ( февраль 2023)

8) Строительство 2 моста через Обь в районе Сургута.

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9) через Обь, 4й мост Новосибирск

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В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через реку Обь — пилон вантовой переправы достиг отметки в 112 метров и готов на 98%. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».

Возведение пилона — один из ключевых этапов строительства моста. Уже забетонировано 28 из 29 захваток правой и левой стоек — это 112 из 114 метров. Оставшиеся 2 метра пилона нарастят до конца марта.

Монолитный пилон в виде буквы «Н» — самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в городе. На конструкции смонтируют вантовую систему, которая при помощи 70 стальных тросов будет удерживать пролет моста длиной 380 метров и весом более 5,5 тыс. тонн.

общая протяженность создаваемой в рамках проекта дорожной инфраструктуры превышает 5 км, 3,5 км из которых — подходы к мосту с комплексами развязок.

10) через Енисей, северный обход Красноярска

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На сегодняшний день строительная готовность моста составляет 88%. Срок ввода в эксплуатацию согласно контракту — конец текущего года, однако дорожники уверяют, что уже к осени по мосту запустят движение для транспорта.

Протяжённость готового сооружения составит почти 1,2 км. Вес пролётных строений — более 8 тыс. тонн. Проезжая часть будет двухполосной, а расчётная скорость движения транспорта ориентировочно составит 80 км в час.

11) через Зею, Амуррская область

© btsmost.ru

Строители Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост завершили бетонирование сразу двух участков плиты проезжей части руслового пролетного строения моста через Зею в Благовещенске общей протяженностью 126 метров.

Конструкция моста через Зею экстрадозная, оптимально спроектированная, что позволило уменьшить вес пролетного строения, высоту пилонов и длину вант. Длина моста — 1 933 метра, подъездных путей — 8 352 метра. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону.

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